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    У Москві до штабу Навального прийшла поліція

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    У Москві до штабу Навального прийшла поліція - У Москві до штабу Навального прийшла поліція
    У Москві до штабу Навального прийшла поліція

    У команді Навального повідомили, що біля московського штабу стоїть автозак

    Пізно ввечері 11 лютого до московського штабу російського опозиційного Олексія Навального прийшла поліція, повідомив співробітник штабу Олександр Шепелєв – єдиний, хто в цей момент перебував у приміщенні.

    Шепелєв встиг передати виданню «Медіазона», що нічні відвідувачі представилися співробітниками карного розшуку, а приводом для їхнього візиту стала скарга на те, нібито в штабі друкують «порнографічну продукцію».

    Після цього зв’язок із Шепелєвим перервавя, де він зараз і чи відбуваються з ним будь-які слідчі дії, інформації немає.

    У команді Навального повідомили, що біля московського штабу стоїть автозак.

    «Очевидно, що зараз вилучать усю техніку. Черговий незаконний грабіж», – написали прихильники опозиційного політика.

    23 і 31 січня, а також 2 лютого під багатьох містах Росії пройшли акції протесту з вимогою звільнити Олексія Навального. На них затримали понад 11 тисяч людей, порушили 50 кримінальних справ.

    У неділю в столиці та інших містах Росії проходять несанкціоновані акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального.

    Серед затриманих – дружина опозиціонера Юлія Навальна, яку схопили неподалік від СІЗО, в якому перебуває її чоловік.

    Також затримано репера Oxxxymiron (Мирона Федорова), який відзначав на протестному мітингу своє 36-річчя.

    Теги: СІЗО політика Олексій Навальний поліція чоловік дружина
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