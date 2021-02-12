У Москві до штабу Навального прийшла поліція
У команді Навального повідомили, що біля московського штабу стоїть автозак
Шепелєв встиг передати виданню «Медіазона», що нічні відвідувачі представилися співробітниками карного розшуку, а приводом для їхнього візиту стала скарга на те, нібито в штабі друкують «порнографічну продукцію».
Після цього зв’язок із Шепелєвим перервавя, де він зараз і чи відбуваються з ним будь-які слідчі дії, інформації немає.
У команді Навального повідомили, що біля московського штабу стоїть автозак.
«Очевидно, що зараз вилучать усю техніку. Черговий незаконний грабіж», – написали прихильники опозиційного політика.
Напротив московского штаба Навального стоит автозак. Полиция в штаб под предлогом того, что в штабе якобы «печатают порнографию»— Олег Степанов. Команда штаба (@olsnov) February 11, 2021
Надо ли уточнять, что в штабе не на чем печатать вообще?
Очевидно, что сейчас изымут всю технику. Очередной незаконный грабёж pic.twitter.com/5fhfC3lL9r
23 і 31 січня, а також 2 лютого під багатьох містах Росії пройшли акції протесту з вимогою звільнити Олексія Навального. На них затримали понад 11 тисяч людей, порушили 50 кримінальних справ.
У неділю в столиці та інших містах Росії проходять несанкціоновані акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального.
Серед затриманих – дружина опозиціонера Юлія Навальна, яку схопили неподалік від СІЗО, в якому перебуває її чоловік.
Також затримано репера Oxxxymiron (Мирона Федорова), який відзначав на протестному мітингу своє 36-річчя.