У Москві до штабу Навального прийшла поліція

У команді Навального повідомили, що біля московського штабу стоїть автозак

Пізно ввечері 11 лютого до московського штабу російського опозиційного Олексія Навального прийшла поліція, повідомив співробітник штабу Олександр Шепелєв – єдиний, хто в цей момент перебував у приміщенні.

Шепелєв встиг передати виданню «Медіазона», що нічні відвідувачі представилися співробітниками карного розшуку, а приводом для їхнього візиту стала скарга на те, нібито в штабі друкують «порнографічну продукцію».

Після цього зв’язок із Шепелєвим перервавя, де він зараз і чи відбуваються з ним будь-які слідчі дії, інформації немає.

У команді Навального повідомили, що біля московського штабу стоїть автозак.

«Очевидно, що зараз вилучать усю техніку. Черговий незаконний грабіж», – написали прихильники опозиційного політика.

Напротив московского штаба Навального стоит автозак. Полиция в штаб под предлогом того, что в штабе якобы «печатают порнографию»



Надо ли уточнять, что в штабе не на чем печатать вообще?



Очевидно, что сейчас изымут всю технику. Очередной незаконный грабёж pic.twitter.com/5fhfC3lL9r — Олег Степанов. Команда штаба (@olsnov) February 11, 2021

23 і 31 січня, а також 2 лютого під багатьох містах Росії пройшли акції протесту з вимогою звільнити Олексія Навального. На них затримали понад 11 тисяч людей, порушили 50 кримінальних справ.

У неділю в столиці та інших містах Росії проходять несанкціоновані акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального.

Серед затриманих – дружина опозиціонера Юлія Навальна, яку схопили неподалік від СІЗО, в якому перебуває її чоловік.

Також затримано репера Oxxxymiron (Мирона Федорова), який відзначав на протестному мітингу своє 36-річчя.