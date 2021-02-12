Росія заявила про готовність розірвати відносини з ЄС

Лавров, в той же час, зазначив, що Росія не хоче бути ізольованою від світового життя

Сергій Лавров, в той же час, зазначив, що Росія не хоче бути ізольованою від світового життя

«Хочеш миру – готуйся до війни», – заявив глава МЗС РФ

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва готова до розриву відносин з Євросоюзом.

Він сказав це в інтерв'ю на YouTube-каналі «Соловйов Live», фрагмент розмови опублікований на сайті МЗС РФ.

«Виходимо з того, що ми готові», – заявив Лавров, відповідаючи на питання, чи йдеться до розриву з ЄС.

«У випадку, якщо ще раз побачимо (як уже відчули неодноразово), що в якихось секторах накладаються санкції, що створюють ризики для нашої економіки, в тому числі в найбільш чутливих сферах. Ми не хочемо ізолюватися від світового життя, але треба бути готовим до цього. Хочеш миру – готуйся до війни», – заявив глава МЗС РФ.

Наразі відомо, що ЄС працює над пропозиціями щодо санкцій проти Росії у зв'язку з рішенням російського суду щодо опозиціонера Олексія Навального.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррелль заявив цього тижня, що наступні кроки ЄС можуть включати санкції, і що він «висуне конкретні пропозиції».

Обговорення нових санкцій відбувається після того, як Борреля гостро розкритикували у зв'язку з принизливою поїздкою в Москву минулого тижня, коли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров використав спільну пресконференцію, щоб принизити блок.

Росія одночасно оголосила про висилку трьох дипломатів з Польщі, Німеччини та Швеції нібито за їх участь протестах проти ув'язнення Навального. Країни ЄС відповіли взаємністю.

Нагадаємо, Високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель нещодавно здійснив візит до Москви.

Дипломат розповів, що його візит до Москви був спробою перевірити настрій російської влади «з допомогою принципової дипломатії». І відповідна реакція не була позитивною.

«Агресивно організована пресконференція і вислання трьох дипломатів під час візиту говорять про те, що Росія не хоче скористатися можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС», – сказав Боррель.