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    Росія заявила про готовність розірвати відносини з ЄС

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    Сергій&nbsp;<span>Лавров, в той же час, зазначив, що Росія не хоче бути ізольованою від світового життя</span> - Росія заявила про готовність розірвати відносини з ЄС
    Сергій Лавров, в той же час, зазначив, що Росія не хоче бути ізольованою від світового життя
    Фото з відкритих джерел

    «Хочеш миру – готуйся до війни», – заявив глава МЗС РФ

    Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва готова до розриву відносин з Євросоюзом.

    Він сказав це в інтерв'ю на YouTube-каналі «Соловйов Live», фрагмент розмови опублікований на сайті МЗС РФ.

    «Виходимо з того, що ми готові», – заявив Лавров, відповідаючи на питання, чи йдеться до розриву з ЄС.

    «У випадку, якщо ще раз побачимо (як уже відчули неодноразово), що в якихось секторах накладаються санкції, що створюють ризики для нашої економіки, в тому числі в найбільш чутливих сферах. Ми не хочемо ізолюватися від світового життя, але треба бути готовим до цього. Хочеш миру –  готуйся до війни», – заявив глава МЗС РФ.

    Наразі відомо, що ЄС працює над пропозиціями щодо санкцій проти Росії у зв'язку з рішенням російського суду щодо опозиціонера Олексія Навального.

    Головний дипломат ЄС Жозеп Боррелль заявив цього тижня, що наступні кроки ЄС можуть включати санкції, і що він «висуне конкретні пропозиції».

    Обговорення нових санкцій відбувається після того, як Борреля гостро розкритикували у зв'язку з принизливою поїздкою в Москву минулого тижня, коли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров використав спільну пресконференцію, щоб принизити блок.

    Росія одночасно оголосила про висилку трьох дипломатів з Польщі, Німеччини та Швеції нібито за їх участь протестах проти ув'язнення Навального. Країни ЄС відповіли взаємністю.

    Нагадаємо, Високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель нещодавно здійснив візит до Москви. 

    Дипломат розповів, що його візит до Москви був спробою перевірити настрій російської влади «з допомогою принципової дипломатії». І відповідна реакція не була позитивною.

    «Агресивно організована пресконференція і вислання трьох дипломатів під час візиту говорять про те, що Росія не хоче скористатися можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС», – сказав Боррель.

    Теги: МЗС ЄС Росія міністр санкції Сергій Лавров дипломатичний конфлікт Олексій Навальний
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