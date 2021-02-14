У Росії під час флешмобу з ліхтариками затримані перші прихильники опозиціонера Навального (фото)

Під час акції «Любов сильніша за страх» затримано девʼять учасників

14 лютого, в День святого Валентина, прихильники російського опозиціонера Олексія Навального проводять флешмоби на підтримку політика.

Як повідомляє Російська служба «Радіо Свобода», за закликом штабу Навального вони в певний час запалюють на вулиці ліхтарики на мобільних телефонах, а також викладають зі свічок фігури сердечок.

Девіз акції: «Любов сильніша за страх».

Акції вже відбулися у містах на сході країни: в Петропавловську-Камчатському, на Сахаліні, у Владивостоці, Хабаровську, Читі, Іркутську.

У Москві та Петербурзі активістки організували «ланцюги солідарності» з політв'язнями.

Раніше в деяких містах активісти отримали застереження від прокуратури про неприпустимість «здійснення екстремістської діяльності» та проведення акції на підтримку Навального 14 лютого. Про акції також говорили депутати Держдуми, зокрема Петро Толстой порівняв їх з діями нацистських посібників під час Великої Вітчизняної війни.

З’явилася інформація про перші затримання: за даними ОВД-Інфо, в Казані після узгодженого мітингу проти репресій затримали дев’ятьох осіб. У Москві затримали активіста, який розповсюджував запрошення на вечірню акцію з ліхтариками.

Як відомо, наприкінці січня і початку лютого в містах Росії відбулися кілька масових вуличних акцій протесту прихильників Навального. Понад 10 тисяч їх учасників були затримані, багато кого відправили під арешт. Після цього в штабі опозиціонера заявили про тимчасову відмову від масових вуличних акцій протесту.