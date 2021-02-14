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    У світі

    Адвокати Навального звернулися до Ради Європи у зв'язку зі «справою Ів Роше»

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    Звернення має бути розглянуто в березні

    Адвокати російського опозиціонера Олексія Навального звернулися до Комітету міністрів Ради Європи у зв'язку з невиконанням Росією рішення ЄСПЛ у «справі Ів Роше».

    Про це повідомляє DW з посиланням на адвоката політика Ольгу Михайлову.

    Як наголошується, у зверненні зазначено, що Олексій Навальний просить в Комітет міністрів РЄ вжити заходів щодо Росії у зв'язку невиконанням Москвою рішення Європейського суду з прав людини у «справі Ів Роше».

    У жовтні 2017 року ЄСПЛ присудив російському опозиціонеру компенсацію в розмірі 80 тисяч євро, визнавши, що влада РФ порушили стосовно нього дві статті Європейської конвенції з прав людини - про право на справедливий судовий розгляд і про покарання виключно на основі закону.

    За словами Михайлової, це звернення має бути розглянуто в березні.

    Олексія Навального затримали 17 січня після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння «Новічком». 2 лютого суд замінив політику умовний термін у «справі Ів Роше» на реальний - він повинен відбути в колонії 2 роки і 8 місяців.

    23-го і 31 січня, а також 2 лютого після оголошення рішення суду по всій Росії пройшли акції на підтримку Навального. Силовики затримали щонайменше 11 тисяч учасників демонстрацій.

    Теги: ЄСПЛ отруєння Олексій Навальний
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