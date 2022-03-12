«Старе життя закінчилося». Заступник гендиректора «Аерофлоту» втік із Росії

Андрій Панов прийшов до «Аерофлоту» у 2018 році

Панов залишив Росію разом із родиною

Заступник генерального директора російської авіакомпанії «Аерофлот» зі стратегії та маркетингу Андрій Панов пішов із компанії. Він залишив Росію разом із родиною, про що повідомив особисто у соцмережах.

«Виїхали з Росії. Пішов із «Аерофлоту». Старе життя закінчилося», – написав він.

Колишній заступник генерального директора перевізника підтвердив РБК інформацію про своє звільнення та від'їзд, але відмовився від подальших коментарів.

Андрій Панов прийшов до «Аерофлоту» у 2018 році. До цього він був партнером у московському офісі міжнародної консалтингової компанії Bain&Company та редактором відділу «Фінанси» газети «Ведомости», яка тоді вважалася ліберальною.

Раніше джерела у російських ЗМІ повідомляли про відставку генерального директора «Аерофлоту» Михайла Полубоярінова, який потрапив під санкції ЄС на тлі війни в Україні. Перевізник його відставку заперечував. Один із співрозмовників «Коммерсанта» говорив, що Полубоярінова «не відпустили». За даними РБК, він має перейти до «Пошти росії».

На початку березня стало відомо, що Андрій Калмиков залишає посаду гендиректора авіакомпанії «Побєда» (дочірнє підприємство «Аерофлоту»). ЗМІ писали, що причиною його звільнення стало повідомлення від європейських лізингодавців про припинення договорів перестрахування у межах санкцій.