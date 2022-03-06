«Бункерний дід»: фахівці рознесли постановочне відео Путіна

Боягуз не може раптом стати сміливцем

Російський лідер вкотре демонструє свій страх

Триває одинадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Збройними силами і підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої з утримання визначених рубежів.

В цей же час, путін продовжує записувати відоезвернення. Цього разу, спеціалісти з медіавиробництва помітили дуже дивні особливості в останньому запису господаря Кремля.

Нібито поруч із російським диктатором сидять жінки – безробітні співробітниці Аерофлоту. Вже очевидно, що відео знято на фоні зеленки. Живих людей він себе так і не пускає.

Нагадаємо, у неділю, 6 березня, на Маріупольському напрямку українські захисники здійснили контратаку та знищили 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 Тигра та близько тридцяти російських окупантів. Двоє загарбників потрапили в полон.