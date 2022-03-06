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    «Бункерний дід»: фахівці рознесли постановочне відео Путіна

    Боягуз не може раптом стати сміливцем - «Бункерний дід»: фахівці рознесли постановочне відео Путіна
    Боягуз не може раптом стати сміливцем
    з відкритих джерел

    Російський лідер вкотре демонструє свій страх

    Триває одинадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Збройними силами і підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої з утримання визначених рубежів.

    В цей же час, путін продовжує записувати відоезвернення. Цього разу, спеціалісти з медіавиробництва помітили дуже дивні особливості в останньому запису господаря Кремля.

    Нібито поруч із російським диктатором сидять жінки – безробітні співробітниці Аерофлоту. Вже очевидно, що відео знято на фоні зеленки. Живих людей він себе так і не пускає.

    Нагадаємо, у неділю, 6 березня, на Маріупольському напрямку українські захисники здійснили контратаку та знищили 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 Тигра та близько тридцяти російських окупантів. Двоє загарбників потрапили в полон.

    Теги: Росія пропаганда війна Путін
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    «Бункерний дід»: фахівці рознесли постановочне відео Путіна