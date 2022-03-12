Зеленський пропонує Путіну зустрітись у Єрусалимі

Зеленський виступає за те, щоб провести прямі переговори з Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче провести переговори з російською верхівкою у Єрусалимі. Таку пропозицію він зробив прем'єр-міністру Ізраїлю Нафталі Беннету. Про це Зеленський повідомив під час брифінгу з іноземними ЗМІ.

«Що стосується країни Ізраїля і прем'єр-міністра Беннета. Ми в цілому позитивно ставимося до посередництва будь-кого, але я не називаю пана Беннета будь-ким, тому що вважаю, що він може зіграти важливу роль. Перш за все, тому що Ізраїль така країна. В ній багато історії і паралелей багато... Ми говорили з паном Беннетом, і я йому казав, що це неправильно і не конструктивно зустрічатися в Росії, Україні і Білорусі. Це не ті точки, де ми можемо знайти порозуміння, щоб зупинити війну. Чи вважаю я, що Ізраїль, особливо Єрусалим, може бути такою точкою? Я вважаю, що так», – заявив президент.

Зеленський також вважає, що Ізраїль міг би бути учасником договору про гарантії безпеки для України, проти якої зараз воює Росія.

Також Зеленський заявив, що помітив певні позитивні зрушення у мирному переговорному процесі з Росією. Мовляв, риторика росіян стала менш вимогливою та різкою. Так, зокрема, вони перестали ставити ультиматуми, а почали схожий на рівноправний переговорний процес.

Додамо, що Офіс президента спростовує інформацію ізраїльського видання The Jerusalem post про те, що Ізраїль пропонує Україні погодитися на умови Росії і здатися. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет навпаки закликає РФ адекватно оцінювати ситуацію, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк