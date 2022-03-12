Росія кинула в бій «альтернативників», які мають відволікати вогонь на себе

«За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз – ще й воєнним полоненим», – говорить окупант

«Альтернативники» – це призовники, які замість строкової служби працюють на суспільних роботах

Російське командування задіяло проти України новобранців та «альтернативників» – призовників, які замість строкової служби відпрацьовують на суспільних роботах. Про це йдеться у свідченнях полоненого окупанта, які оприлюднив пресцентр Служби безпеки України 12 березня.

Росіянин на відео каже, що його підрозділ, який закинули в Україну, був сформований із «альтернативників», яких не мали задіювати для військових операцій чи навіть відряджень.

На думку полоненого «альтернативника», їхнє військове завдання було відволікати на себе вогонь ЗСУ, поки хтось більш підготовлений виконував своє завдання.

«За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз – ще й воєнним полоненим», – говорить окупант.

Тепер він свідчить проти інших загарбників і допомагає СБУ довести справу до Гаазького трибуналу.

Нещодавно міноборони РФ викрило брехню путіна: в Україну кинули строковиків. Раніше російське міністерство оборони та особисто президент рф путін стверджували, ніби строковики не воюють в Україні.

Додамо, що СБУ взяла у полон «вагнерівця».