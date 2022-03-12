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    Російські біологи спростували фейки про розробку «біологічної зброї» в Україні

    Росія розповсюджує брехню про нібито розробку вбивчих штамів в Україні - Російські біологи спростували фейки про розробку «біологічної зброї» в Україні
    Росія розповсюджує брехню про нібито розробку вбивчих штамів в Україні
    фото з відкритих джерел

    Серед штамів, нібито виявлених в українських лабораторіях, немає жодного, що належить до особливо небезпечних

    Російські вчені-біологи звернулися до провідних ЗМІ країни-агресорки зі спростуванням фейків про начебто розробку на території України біологічної зброї. Про це йдеться у відкритому листі випускників біологічного факультету МДУ.

    Список, оприлюднений російськими ЗМІ, за словами вчених, містить лише штами, звичайні для мікробіологічних і, тим більше, епідеміологічних лабораторій.

    «Заява генерала Конашенкова про наявність задокументованих у представленому матеріалі штамів «чуми, сибірки, туляремії, холери» є чистою вигадкою», – йдеться у листі.

    Вчені також зазначили, що навіть наявність таких штамів у лабораторії, яка займається особливо небезпечними інфекціями, так само не свідчила б про розробку Україною біологічної зброї.

    «На додачу слід зазначити, що абсолютно дика ідея про існування особливої «ДНК слов'ян, проти яких мала бути застосована спеціальна біологічна зброя», що мусується російськими ЗМІ, є маренням для кожного знайомого зі шкільним курсом біології. Такі заяви сягають теорій німецьких націонал-соціалістів з їхнім культом «арійської вищої раси». Вимагаємо припинити брехливі заяви про нібито знайдені свідчення розробки біологічної зброї в українських лабораторіях», – зазначили автори листа.

    Напередодні ми писали, що Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.

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    Теги: Росія ЗМІ зброя Україна наука ДНК
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    Російські біологи спростували фейки про розробку «біологічної зброї» в Україні