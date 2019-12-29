Кількість жертв тайфуну на Філіппінах перевищила 40 осіб



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Наслідки тайфуну Фанфон

Стихія пошкодила 266 тисяч будинків

Кількість загиблих від тайфуну Фанфон на Філіппінах досягла 41 людини.

Про це повідомляє агентство «Анадолу» в неділю, 29 грудня.

У результаті розгулу стихії травми отримали щонайменше 28 людей, ще 12 вважаються зниклими безвісти.

Крім того, були пошкоджені 266 тисяч будинків, евакуйовано 10 тисяч осіб.

Нагадаємо, минулого тижня тайфун Фанфон накрив філіппінські провінції Мімаропа, Капіс, Ілоїло й острів Лейте. Спочатку повідомлялося про 16 загиблих.

З 24 грудня центральна частина Філіппін потерпає від тайфуну Пханфон, який зруйнував будинки, викорчував дерева та знеструмив міста й містечка.

Тайфун вразив і популярні курортні місця Філіппін, як-от острів Боракай. Щороку на Філіппінах відбувається близько 20 ураганів і тайфунів.

На початку грудня 2019 року країну вразив тайфун Каммурі, внаслідок якого загинуло щонайменше 17 людей, а понад 200 тисяч евакуювали. Місцева влада оцінила збитки сільському господарству через стихію у 15,7 мільйона доларів.