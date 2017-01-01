Стрілянина під час пограбування у Польщі: один поліцейський загинув, трьох поранено

Сім'ї загиблого поліцейського буде надана матеріальна допомога, у нього залишилися двоє дітей

У Польщі зловмисник під час пограбування банкомату влаштував стрілянину, внаслідок якої загинув поліцейський Про це повідомляє «Польське радіо». Зазначається, що злочинець відкрив стрілянину, під час якої загинув поліцейський, а ще троє людей отримали поранення. «В результаті стрілянини загинув поліцейський



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Загиблий поліцейський служив в антитерористичному підрозділі

Сім'ї загиблого поліцейського буде надана матеріальна допомога, у нього залишилися двоє дітей

У Польщі зловмисник під час пограбування банкомату влаштував стрілянину, внаслідок якої загинув поліцейський

Про це повідомляє «Польське радіо».

Зазначається, що злочинець відкрив стрілянину, під час якої загинув поліцейський, а ще троє людей отримали поранення.

«В результаті стрілянини загинув поліцейський антитерористичного підрозділу, а також зловмисник, який намагався пограбувати банкомат. Ще троє співробітників поліції отримали поранення. Пригода сталася в місцевості Вишня Мала неподалік Вроцлава», - йдеться в повідомленні.

Відомо, що сім'ї загиблого поліцейського буде надана матеріальна допомога, у нього залишилися двоє дітей.

Очільник відомства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Блащак висловив погляд, що поліція мусить бути сильною і рішучою в боротьбі зі злочинцями.

Декілька днів тому в Республіці Польща сталася стрілянина на території військового комплексу: один з цивільних робітників, які захищали військові об'єкти, загинув.

«Главком» також повідомляв, що вчора ввечері в Одесі застрелили чоловіка, поліція ввела план «Перехоплення».