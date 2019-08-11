Стрілянину в мечеті поблизу Осло кваліфікували як спробу теракту



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Нападник поранив одну людину, згодом його збив з ніг один з відвідувачів мечеті та заарештувала поліція

Розслідування показало, що нападник має праві екстремістські погляди

Поліція Норвегії кваліфікувала стрілянину в мечеті поблизу Осло 10 серпня як «спробу теракту».

Про це повідомляє DW.

«Розслідування показало, що нападник має праві екстремістські погляди... підозрюваний вже був відомий поліції, але його не можна було охарактеризувати як особу, яка має «кримінальну історію». Чоловіка взяли під варту, йому висунули підозри у вбивстві та замаху на вбивство», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисник зайшов у мечеть у містечку Берум поблизу Осло і почав стріляти. Він поранив одну людину, згодом його збив з ніг один з відвідувачів мечеті та заарештувала поліція.

Імам мечеті розповів, що в момент нападу в ній були троє людей. За його словами, нападником був молодий білий чоловік, одягнений в чорний одяг, у шоломі та бронежилеті.

У поліції заявили, що нападник діяв самостійно. Правоохоронці підтвердили, що йдеться про молодого чоловіка норвезького походження, який живе в околицях.

Нагадаємо, в суботу, 10 серпня, чоловік відкрив стрілянину в мечеті у комуні Берум біля Осло.

Згодом норвезька поліція знайшла мертвою родичку чоловіка, який відкрив стрілянину в мечеті в Осло.