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    У світі

    В мечеті у Норвегії сталася стрілянина

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    В мечеті у Норвегії сталася стрілянина

    В результаті стрілянини постраждав один чоловік

    В мечеті в Осло сталася стрілянина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевої поліції в Twitter.

    У поліції повідомили, що один чоловік отримав вогнепальні поранення, однак їх тяжкість невідома. Злочинець був затриманий.

    Інші подробиці події поки невідомі.

    Нагадаємо, раніше в приміському районі Лондона Илфорде сталася стрілянина в мечеті, через що поліції довелося оточити будівлю і заблокувати її. Під обстріл потрапила мечеть «Семи королів» (Seven Kings Mosque). У неї в цей час зібралися віруючі для вечірньої молитви. Постріли скоїв невідомий чоловік з пістолета.

    15 березня 2019 в Новій Зеландії група невідомих влаштувала стрілянину в двох мечетях в Крайстчерчі. В результаті стрілянини загинули 49 людей.

    А 30 січня на Філіппінах в місті Замбоанга на острові Мінданао невідомий кинув у мечеть гранату, в результаті вибуху загинули щонайменше дві людини, ще четверо були поранені.

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