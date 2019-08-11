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    У світі

    Родичку стрілка з Осло знайшли мертвою в своєму будинку

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    10 серпня&nbsp;чоловік відкрив стрілянину в мечеті у комуні Берум біля Осло - Родичку стрілка з Осло знайшли мертвою в своєму будинку
    10 серпня чоловік відкрив стрілянину в мечеті у комуні Берум біля Осло

    Тіло молодої жінки було знайдено в будинку, де проживав стрілок

    Норвезька поліція знайшла мертвою родичку чоловіка, який відкрив стрілянину в мечеті в Осло.

    Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що тіло молодої жінки було знайдено в будинку, де проживав стрілок.

    Помічник начальника поліції Руне Скьольд заявив, що до стрілянини в мечеті він убив свою родичку.

    Нагадаємо, в суботу, 10 серпня, чоловік відкрив стрілянину в мечеті у комуні Берум біля Осло.

    Раніше в приміському районі Лондона Ілфорде сталася стрілянина в мечеті, через що поліції довелося оточити будівлю і заблокувати її. Під обстріл потрапила мечеть «Семи королів» (Seven Kings Mosque). У неї в цей час зібралися віруючі для вечірньої молитви. Постріли скоїв невідомий чоловік з пістолета.

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