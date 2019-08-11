Родичку стрілка з Осло знайшли мертвою в своєму будинку



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10 серпня чоловік відкрив стрілянину в мечеті у комуні Берум біля Осло

Тіло молодої жінки було знайдено в будинку, де проживав стрілок

Норвезька поліція знайшла мертвою родичку чоловіка, який відкрив стрілянину в мечеті в Осло.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що тіло молодої жінки було знайдено в будинку, де проживав стрілок.

Помічник начальника поліції Руне Скьольд заявив, що до стрілянини в мечеті він убив свою родичку.

Нагадаємо, в суботу, 10 серпня, чоловік відкрив стрілянину в мечеті у комуні Берум біля Осло.

Раніше в приміському районі Лондона Ілфорде сталася стрілянина в мечеті, через що поліції довелося оточити будівлю і заблокувати її. Під обстріл потрапила мечеть «Семи королів» (Seven Kings Mosque). У неї в цей час зібралися віруючі для вечірньої молитви. Постріли скоїв невідомий чоловік з пістолета.