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Студент пояснив, чому просив порятунку під час виступу Лукашенка 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Студент пояснив, чому просив порятунку під час виступу Лукашенка 
Юнак підняв табличку із написом «Рятуйте» 
скріншот із відео

Першокурсник переймається, що вчинок негативно вплине на майбутнє 

Студент, який 1 вересня під час виступу самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка підняв аркуш паперу з написом «Рятуйте», є першокурсником Білоруського державного університету за спеціальністю «Біотехнологія». Ім'я хлопця – Роман. Він пояснив свій вчинок, пише портал tochka.by .

За його словами, Роман був голодний: вчора він не встиг повечеряти, а вранці пізно прокинувся і не снідав.

«Ближче до кінця ефіру самопочуття в животі було зовсім неприємним. Я написав своєму куратору в месенджері «Save», але він не відповів. Тоді я записав у зошит», – пояснив Роман.

Саме в цей момент, за його словами, студент, який сидів попереду, почав задавати питання, і камера почала знімати.

«Якщо придивитися, то в кінці можна побачити, як я передаю записку своєму куратору, який сидів переді мною», – додає Роман.

Студент сказав, що зараз переживає і не хоче, щоб цей випадок негативно вплинув на його студентське майбутнє, оскільки вступ був непростим.

Нагадаємо, напередодні під час відкритого уроку, який провів самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко для студентів і учнів шкіл та закладів середньої спеціальної освіти, один з присутніх показав на камери записку з написом «Спасите» (українською – рятуйте). 

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко студенти

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