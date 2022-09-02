Студент пояснив, чому просив порятунку під час виступу Лукашенка 

Першокурсник переймається, що вчинок негативно вплине на майбутнє

Студент, який 1 вересня під час виступу самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка підняв аркуш паперу з написом «Рятуйте», є першокурсником Білоруського державного університету за спеціальністю «Біотехнологія». Ім'я хлопця – Роман. Він пояснив свій вчинок, пише портал tochka.by .

За його словами, Роман був голодний: вчора він не встиг повечеряти, а вранці пізно прокинувся і не снідав.

«Ближче до кінця ефіру самопочуття в животі було зовсім неприємним. Я написав своєму куратору в месенджері «Save», але він не відповів. Тоді я записав у зошит», – пояснив Роман.

Саме в цей момент, за його словами, студент, який сидів попереду, почав задавати питання, і камера почала знімати.

«Якщо придивитися, то в кінці можна побачити, як я передаю записку своєму куратору, який сидів переді мною», – додає Роман.

Студент сказав, що зараз переживає і не хоче, щоб цей випадок негативно вплинув на його студентське майбутнє, оскільки вступ був непростим.

Нагадаємо, напередодні під час відкритого уроку, який провів самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко для студентів і учнів шкіл та закладів середньої спеціальної освіти, один з присутніх показав на камери записку з написом «Спасите» (українською – рятуйте).