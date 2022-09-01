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Лукашенко похизувався «білоруським комп'ютером», де майже 90% іноземних деталей (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Лукашенко похизувався «білоруським комп'ютером», де майже 90% іноземних деталей (відео)
Диктатор послав гонців у світ: зібрати складові для гаджета 
фото з відкритих джерел

Пристрій з імпортних деталей, білоруського в ньому тільки 12% 

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 1 вересня показав під час «Уроку історичної пам'яті» ноутбук, який назвав «першим комп'ютером, створеним у Білорусі». Відео опублікували білоруські Telegram-канали.

«Це перший комп'ютер, номер один, який мені подарували наші розумні люди. Їм було поставлене завдання понишпорити у всьому світі, знайти найкраще, те, що ми не можемо створювати: якісь там процесори, поки що програмне забезпечення, найкраще, і створити цей комп'ютер», — пояснив Лукашенко. 

За його словами, у комп'ютері менше 20% («приблизно 12%») білоруського, проте до кінця року має бути 30%. Лукашенко зазначив, що важливим є сам факт появи такого продукту, він запропонував бажаючим «помацати» ноутбук пізніше.

Створенням білоруського ноутбука займалися на заводі «Горизонт». 

Раніше Лукашенко похвалився, що Росія переобладнала білоруські літаки під ядерну зброю. Водночас варто зауважити, що, за офіційними даними, усі білоруські Су-24 були виведені зі складу Військово-повітряних сил Білорусі десять років тому – у 2012 році – тому що повністю відпрацювали свій ресурс щодо планера та двигуна.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко

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