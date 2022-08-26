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Лукашенко спробував виправдатися за цинічне побажання «мирного неба» Україні (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Лукашенко спробував виправдатися за цинічне побажання «мирного неба» Україні (відео)
Самопроголошений президент Білорусі видав порцію «перлів» 
скріншот із відео

«Люди – хороші. Це наші люди», – каже диктатор і б'є по «своїх» ракетами 

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, що побажав українцям «мирного неба» попри атаки на них із Білорусі, бо прості люди – «свої», не «нацики». До останніх він відніс керівництво України. Про це диктатор сказав журналістам, свідчить відео з Telegram-каналу «Пул Первого».

«Особисто у мене склалося дуже хороше, добре ставлення до українців – чи то західні, як їх «западенцями» називають… Нічого в них поганого немає. Ніякі вони не «нацики». «Нацики» – це ті, хто згори: починаючи від тих, хто там «шпиняється», курить, нюхає, п'є і потім патякає з екрану телевізора чи в інтернеті Ось це вони, якась частина. А люди – хороші. Це наші люди. Тому я вважав за необхідне, як завжди, привітати український народ. А те, що там хтось оскаженів – точно як за Шольцем, я на це навіть уваги не звернув», – переконує Лукашенко.

Лукашенко також заявив журналістам, буцімто «суверенітет та незалежність Білорусі – речі непорушні», хто б що не казав.

Нагадаємо, 24 серпня Олександр Лукашенко, який надав територію Білорусі для наступу росіян на Україну та став спільником Володимира Путіна у війні, привітав народ України із Днем Незалежності. Він побажав українцям «мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя». 

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав привітання Олександра Лукашенка клоунадою, яка матиме наслідки. 

Міністерство оборони України побажало Лукашенкові «такого ж мирного неба... і возз'єднання з його добрими друзями Хусейном та Каддафі». 

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко

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