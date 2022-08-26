Лукашенко спробував виправдатися за цинічне побажання «мирного неба» Україні (відео)

«Люди – хороші. Це наші люди», – каже диктатор і б'є по «своїх» ракетами

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, що побажав українцям «мирного неба» попри атаки на них із Білорусі, бо прості люди – «свої», не «нацики». До останніх він відніс керівництво України. Про це диктатор сказав журналістам, свідчить відео з Telegram-каналу «Пул Первого».

«Особисто у мене склалося дуже хороше, добре ставлення до українців – чи то західні, як їх «западенцями» називають… Нічого в них поганого немає. Ніякі вони не «нацики». «Нацики» – це ті, хто згори: починаючи від тих, хто там «шпиняється», курить, нюхає, п'є і потім патякає з екрану телевізора чи в інтернеті Ось це вони, якась частина. А люди – хороші. Це наші люди. Тому я вважав за необхідне, як завжди, привітати український народ. А те, що там хтось оскаженів – точно як за Шольцем, я на це навіть уваги не звернув», – переконує Лукашенко.

Лукашенко також заявив журналістам, буцімто «суверенітет та незалежність Білорусі – речі непорушні», хто б що не казав.

Нагадаємо, 24 серпня Олександр Лукашенко, який надав територію Білорусі для наступу росіян на Україну та став спільником Володимира Путіна у війні, привітав народ України із Днем Незалежності. Він побажав українцям «мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя».

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав привітання Олександра Лукашенка клоунадою, яка матиме наслідки.

Міністерство оборони України побажало Лукашенкові «такого ж мирного неба... і возз'єднання з його добрими друзями Хусейном та Каддафі».