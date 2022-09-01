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Мережу спантеличив вчинок студента на зустрічі з Лукашенком

Надія Клочко
glavcom.ua
Мережу спантеличив вчинок студента на зустрічі з Лукашенком
Студент на зустрічі з Олександром Лукашенком показав записку за написом «Спасите»
скріншот із відео

У перший день нового навчального року білоруський диктатор провів чотиригодинний урок для студентів

Під час відкритого уроку, який провів самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко для студентів і учнів шкіл та закладів середньої спеціальної освіти, один з присутніх показав на камери записку з написом «Спасите» (українською – рятуйте).

Відкритий урок під назвою «Історична пам'ять – дорога до майбутнього» проходив у Палаці незалежності у мінську. Запросили на нього кілька сотень учнів та студентів. Пряма трансляція виступу Лукашенка велася у всіх закладах освіти Білорусі. Розпочався урок з виконання державного гімну та тривав майже 4 години.

У певний момент на відеотрансляції можна було помітити, як один із присутніх на заході хлопців показує сусідці блокнот із написом російською мовою «Рятуйте». У цей момент інший хлопець розповідав, як любить історію, цікавиться нею, і тому часто сидить у різних історичних пабліках. На що Лукашенко відповів: «Не кажи «сиджу», це погане слово».

Дехто із користувачів соцмереж, намагаючись пояснити вчинок студента, припустив, що це могла бути політична заява хлопця. Також коментатори висловили думку, що хлопець вдався до такої витівки від нудьги. 

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 1 вересня показав під час «Уроку історичної пам'яті» ноутбук, який назвав «першим комп'ютером, створеним у Білорусі». Однак у комп'ютері менше 20% («приблизно 12%») білоруських деталей. 

Також раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час відвідин Мінського мотоциклетного заводу у властивій для себе манері насварив директора підприємства. Причиною для невдоволення білоруського диктатора стала нова модель мотоцикла «Мінськ», в якому практично все привезено з Китаю.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко

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