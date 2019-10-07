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    У світі

    Суд у Гонконгу відхилив позов про заборону носити маски

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    <p>Протестувальники в&nbsp;масках на акції у Гонконгу</p> - Суд у Гонконгу відхилив позов про заборону носити маски

    Протестувальники в масках на акції у Гонконгу

    До суду звернулися гонконгські законодавці з демократичного табору

    Верховний суд Гонконгу відхилив протест проти заборони носити маски. З ним звернулися до суду гонконгські законодавці з демократичними поглядами.

    Про це повідомляє dpa.

    Суд постановив в кінці жовтня провести детальну перевірку з цього питання.

    Фахівчиня з конституційного права і представниця демократичного табору Глейдіс Лі заявила, що глава уряду Гонконгу Керрі Лам перевищила повноваження виконавчої влади, видавши закон в обхід парламенту.

    Закону про надзвичайний стан, яким скористалася Лам, вже майже 100 років, він був прийнятий за часів, коли Гонконг був британською колонією.

    До слова, у неділю в Гонконгу частково відновило роботу метро.

    Як повідомлялося, у вівторок, 1 жовтня поліція Гонконгу під час жорстких сутичок із демонстрантами застрелила протестувальника.

    Масові акції протесту в Гонконгу тривають з червня. 4 вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів і повністю відкликати законопроєкт про екстрадицію, який дозволяє видавати правопорушників до материкового Китаю.

    Попри це багато прихильників опозиції висловлюють готовність продовжувати акції. Протести посилюються у вихідні та святкові дні й періодично супроводжуються заворушеннями, блокуванням вулиць і актами вандалізму.

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