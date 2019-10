У Гонконзі поліція почала стріляти у демонстрантів бойовими патронами, одна людина загинула

Десятки тисяч протестувальників в чорному одязі закликали Комуністичну партію «повернути владу народу»

У Гонконзі у вівторок, 1 жовтня, на масових демонстраціях проти Комуністичної партії Китаю поліція застосувала бойові патрони до протестувальників.

Про це повідомляє NBC.

Зазначається, що десятки тисяч протестувальників в чорному одязі вийшли на вулиці Гонконгу, закликаючи Комуністичну партію «повернути владу народу».

«Влада Гонконгу заборонила проведення акції протесту до 70-річчя незалежності Китайської Народної Республіки, тому під час мітингів силовики розганяли людей сльозогінним газом та струменями з водяної гармати. Люди, ховаючись за парасольками, відповідали поліції, кидаючи цеглу та коктейлі Молотова», - йдеться у повідомленні.

This video shows the policeman is not shooting for Self-defence. He has pulled out his gun, pointed and shot to protestors immediately in #TsuenWan ! He shot towards the Secondary student boy’s left lung. And now the boy is in crisis condition! This is #murder ! #PoliceBrutality https://t.co/u1DUSRWILU pic.twitter.com/Re0fWxY4FQ