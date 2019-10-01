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    У світі

    У Гонконзі поліція почала стріляти у демонстрантів бойовими патронами, одна людина загинула

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    Влада Гонконгу заборонила проведення акції протесту до 70-річчя незалежності Китайської Народної Республіки - У Гонконзі поліція почала стріляти у демонстрантів бойовими патронами, одна людина загинула
    Влада Гонконгу заборонила проведення акції протесту до 70-річчя незалежності Китайської Народної Республіки

    Десятки тисяч протестувальників в чорному одязі закликали Комуністичну партію «повернути владу народу»

    У Гонконзі у вівторок, 1 жовтня, на масових демонстраціях проти Комуністичної партії Китаю поліція застосувала бойові патрони до протестувальників.

    Про це повідомляє NBC.

    Зазначається, що десятки тисяч протестувальників в чорному одязі вийшли на вулиці Гонконгу, закликаючи Комуністичну партію «повернути владу народу».

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    «Влада Гонконгу заборонила проведення акції протесту до 70-річчя незалежності Китайської Народної Республіки, тому під час мітингів силовики розганяли людей сльозогінним газом та струменями з водяної гармати. Люди, ховаючись за парасольками, відповідали поліції, кидаючи цеглу та коктейлі Молотова», - йдеться у повідомленні.

    У поліції підтвердили, що під час акцій протесту силовики застосували бойові патрони.

    Правоохоронці не стали коментувати, чи були постраждалі у результаті стрілянини, проте пізніше джерела у правоохоронних органах підтвердили смерть одного демонстранта.

    Поліція має дати пресконференцію щодо цього інциденту найближчим часом.

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