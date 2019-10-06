У Гонконгу частково відновило роботу метро



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В неділю очікується нові антиурядові протести

Транспортний оператор Гонконгу MTR відновив роботу метро, але деякі станції залишаються закритими через «сильний вандалізм».

Про це повідомляє ВВС.

Рух метро було призупинено в суботу після того, як станції та підприємства піддалися нападу в результаті антиурядових акцій протесту.

При цьому кілька станцій метро в центрі міста будуть закриті для ремонту, а закінчить роботу метро о 21:00, на три години раніше, ніж зазвичай.

Також зазначається, що в неділю очікується ще більше антиурядових протестів.

Як повідомлялося, у вівторок, 1 жовтня поліція Гонконгу під час жорстких сутичок із демонстрантами застрелила протестувальника.

Правоохоронці підтвердили, що 18-річний юнак дістав вогнепальне поранення в ході акції протесту. У поліції заявили, що намагаються з’ясувати подробиці інциденту.

Масові акції протесту в Гонконгу тривають з червня. 4 вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів і повністю відкликати законопроєкт про екстрадицію, який дозволяє видавати правопорушників до материкового Китаю.

Попри це багато прихильників опозиції висловлюють готовність продовжувати акції. Протести посилюються у вихідні та святкові дні й періодично супроводжуються заворушеннями, блокуванням вулиць і актами вандалізму.