У Гонконгу протестувальники зводять барикади, поліція застосувала сльозогінний газ

Перед застосуванням сили поліцейські закликали учасників заворушень негайно розійтися

У суботу під час чергової акції протесту у Гонконгу демонстранти побилися з правоохоронцями, які застосували для розгону мітингувальників сльозогінний газ.

Про це повідомляє South China Morning Post.

«Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ для розгону груп антиурядових демонстрантів, що вийшли в суботу на чергову акцію протесту в спальному районі Тун Мун», – ідеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що демонстранти були радикально налаштовані та «озброєні металевими прутами, рогатками і лазерами». Протестувальники зібралися біля урядової будівлі, почали зводити барикади та «підпалили національний прапор» (прапор КНР).

Multiple rounds of tear gas are fired on Castle Peak Road near Fung Cheung Street



Video: SCMP/Karen Zhang pic.twitter.com/pdvrhq8B5e