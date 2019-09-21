У Гонконгу протестувальники зводять барикади, поліція застосувала сльозогінний газ



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Фото: Edmond So

Перед застосуванням сили поліцейські закликали учасників заворушень негайно розійтися

У суботу під час чергової акції протесту у Гонконгу демонстранти побилися з правоохоронцями, які застосували для розгону мітингувальників сльозогінний газ.

Про це повідомляє South China Morning Post.

«Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ для розгону груп антиурядових демонстрантів, що вийшли в суботу на чергову акцію протесту в спальному районі Тун Мун», – ідеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що демонстранти були радикально налаштовані та «озброєні металевими прутами, рогатками і лазерами». Протестувальники зібралися біля урядової будівлі, почали зводити барикади та «підпалили національний прапор» (прапор КНР).

Multiple rounds of tear gas are fired on Castle Peak Road near Fung Cheung Street



Video: SCMP/Karen Zhang pic.twitter.com/pdvrhq8B5e — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) September 21, 2019

Перед застосуванням сили поліцейські закликали учасників заворушень негайно розійтися, а також затримали окремих активістів.

Оператор метро з міркувань безпеки закрив однойменну станцію «Тун Мун», а також станцію «Юен Лун» в іншому спальному районі, де також очікуються демонстрації.

Як відомо, масові акції протесту в Гонконгу тривають понад 3 місяці. 4 вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати 1 з 5 вимог демонстрантів і повністю відкликати законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю.

Та, попри це, багато прибічників опозиції висловлюють готовність продовжувати свої акції. Вони посилюються у вихідні та святкові дні та періодично супроводжуються заворушеннями, блокуванням вулиць, підпалами й актами вандалізму в метро.

У єгипетській столиці та ряді інших міст відбулися демонстрації проти президента країни Абдула Фаттаха аль-Сісі, під час яких проти активістів поліція застосувала сльозогінний газ.

Нагадаємо, у суботу в Парижі відбулися чергові акції протесту руху «жовтих жилетів», під час яких правоохоронці затримали щонайменше 106 осіб та оштрафували 104 людини.