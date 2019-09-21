У Гонконгу протестувальники зводять барикади, поліція застосувала сльозогінний газ
Перед застосуванням сили поліцейські закликали учасників заворушень негайно розійтися
У суботу під час чергової акції протесту у Гонконгу демонстранти побилися з правоохоронцями, які застосували для розгону мітингувальників сльозогінний газ.
Про це повідомляє South China Morning Post.
«Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ для розгону груп антиурядових демонстрантів, що вийшли в суботу на чергову акцію протесту в спальному районі Тун Мун», – ідеться у повідомленні.
У поліції зазначили, що демонстранти були радикально налаштовані та «озброєні металевими прутами, рогатками і лазерами». Протестувальники зібралися біля урядової будівлі, почали зводити барикади та «підпалили національний прапор» (прапор КНР).
Multiple rounds of tear gas are fired on Castle Peak Road near Fung Cheung Street— SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) September 21, 2019
Video: SCMP/Karen Zhang pic.twitter.com/pdvrhq8B5e
Перед застосуванням сили поліцейські закликали учасників заворушень негайно розійтися, а також затримали окремих активістів.
Оператор метро з міркувань безпеки закрив однойменну станцію «Тун Мун», а також станцію «Юен Лун» в іншому спальному районі, де також очікуються демонстрації.
Як відомо, масові акції протесту в Гонконгу тривають понад 3 місяці. 4 вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати 1 з 5 вимог демонстрантів і повністю відкликати законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю.
Та, попри це, багато прибічників опозиції висловлюють готовність продовжувати свої акції. Вони посилюються у вихідні та святкові дні та періодично супроводжуються заворушеннями, блокуванням вулиць, підпалами й актами вандалізму в метро.
У єгипетській столиці та ряді інших міст відбулися демонстрації проти президента країни Абдула Фаттаха аль-Сісі, під час яких проти активістів поліція застосувала сльозогінний газ.
Нагадаємо, у суботу в Парижі відбулися чергові акції протесту руху «жовтих жилетів», під час яких правоохоронці затримали щонайменше 106 осіб та оштрафували 104 людини.