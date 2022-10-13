Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Москві чоловік потрапи за ґрати через прослуховування української музики у власному авто

Альона Боженко
glavcom.ua
У Москві чоловік потрапи за ґрати через прослуховування української музики у власному авто
У Росії чоловік потрапив за ґрати через українську музику
фото ілюстративне

Суд призначив Антону Усову максимальний термін арешту

Суд у Москві заарештував мешканця столиці Антона Усова на 15 діб та призначив йому штраф у розмірі 50 тисяч рублів за нібито прослуховування української музики у своєму автомобілі, передає «ОВД-Інфо Live».

Чоловіка визнали винним у непокорі поліцейському (стаття 19.3 КоАП) та дискредитації Збройних сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП).

Його затримали вдень 12 жовтня працівники ДПС. Приводом для затримання Усова стало, за словами його дружини, те, що він нібито слухав українську музику, перебуваючи у своєму автомобілі. 

Суд призначив Антону Усову максимальний термін арешту, попри те, що, за даними видання, він батько-одинак. На його утриманні перебуває четверо дітей віком до 18 років.

Нагадаємо, в окупованому Криму викладач Білогірського технікуму Андрій Білозеров потрапив за ґрати через те, що увімкнув пісню «Bayraktar» під час лекції.

Також 14 вересня повідомлялося, що в окупованому Бахчисараї так званий «суд» покарав учасників весілля, під час якого прозвучала пісня «Червона калина». Шістьох учасників весілля окупанти засудили за «демонстрацію нацистської символіки та дискредитацію армії».

Теги: пісня прослуховування штраф

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Парламент також заборонив імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з РФ
Рада заборонила російську музику в медіа та громадському просторі
19 червня, 14:38
Ольга Валєєва знову потрапила в скандальну історію
Окупанти взялись за «Місіс Крим–2022» через пісню «Червона калина»
3 жовтня, 14:18
Силовики брутально поводилися з чоловіком
В окупованому Севастополі силовики вклали чоловіка лицем у асфальт через українську пісню
28 серпня, 12:27

Соціум

У Москві чоловік потрапи за ґрати через прослуховування української музики у власному авто
У Москві чоловік потрапи за ґрати через прослуховування української музики у власному авто
Міг втратити посвідку на проживання. Глава Естонської православної церкви засудив війну в Україні
Міг втратити посвідку на проживання. Глава Естонської православної церкви засудив війну в Україні
Індекс настрою росіян впав до мінімуму за 14 років
Індекс настрою росіян впав до мінімуму за 14 років
Путінський пропагандист визнав, що росіяни – нація терпил
Путінський пропагандист визнав, що росіяни – нація терпил
Затримання «українських агентів»: як російська пропаганда осоромилася із відео
Затримання «українських агентів»: як російська пропаганда осоромилася із відео
Росія, намагаючись зекономити гроші, залишила без ліків ВІЛ-інфікованих
Росія, намагаючись зекономити гроші, залишила без ліків ВІЛ-інфікованих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
Вперше Путін програє війну
134K
Опоненти Путіна вперше заговорили про його відставку – Politicо
112K
Зустріч з Путіним та відповідь на ядерний удар. Головне з інтерв'ю Байдена CNN
84K
Зустріч із Путіним. Кремль відреагував на відмову Байдена 
58K
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
35K
Білорусь відреагувала на пропозицію Зеленського щодо спостерігачів на кордоні

Новини

«Рамштайн-6» та нові успіхи ЗСУ. П'ять головних новин дня
Вчора, 21:15
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
Вчора, 07:10
Апарат NASA змінив рух астероїда
Вчора, 06:57
Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
11 жовтня, 22:00
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
11 жовтня, 21:14
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
11 жовтня, 10:53

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту