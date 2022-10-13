У Москві чоловік потрапи за ґрати через прослуховування української музики у власному авто

У Росії чоловік потрапив за ґрати через українську музику

Суд призначив Антону Усову максимальний термін арешту

Суд у Москві заарештував мешканця столиці Антона Усова на 15 діб та призначив йому штраф у розмірі 50 тисяч рублів за нібито прослуховування української музики у своєму автомобілі, передає «ОВД-Інфо Live».

Чоловіка визнали винним у непокорі поліцейському (стаття 19.3 КоАП) та дискредитації Збройних сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП).

Його затримали вдень 12 жовтня працівники ДПС. Приводом для затримання Усова стало, за словами його дружини, те, що він нібито слухав українську музику, перебуваючи у своєму автомобілі.

Суд призначив Антону Усову максимальний термін арешту, попри те, що, за даними видання, він батько-одинак. На його утриманні перебуває четверо дітей віком до 18 років.

Нагадаємо, в окупованому Криму викладач Білогірського технікуму Андрій Білозеров потрапив за ґрати через те, що увімкнув пісню «Bayraktar» під час лекції.

Також 14 вересня повідомлялося, що в окупованому Бахчисараї так званий «суд» покарав учасників весілля, під час якого прозвучала пісня «Червона калина». Шістьох учасників весілля окупанти засудили за «демонстрацію нацистської символіки та дискредитацію армії».