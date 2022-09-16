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У Криму викладач опинився за ґратами через пісню про Bayraktar

Альона Боженко
glavcom.ua
У Криму викладач опинився за ґратами через пісню про Bayraktar
Кримського викладача заарештували за пісню про Bayraktar
фото ілюстративне

Стосовно чоловіка було складено протоколи з адміністративних статей

В окупованому Криму викладач Білогірського технікуму Андрій Білозеров потрапив за ґрати через те, що увімкнув пісню «Bayraktar» під час лекції. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що Білозеров включив в аудиторії українську пісню про безпілотник Bayraktar. Після такого вчинку з технікуму його звільнили. А пізніше і взагалі кинули за ґрати.

Стосовно чоловіка було складено протоколи з адміністративних статей про дискредитацію ЗС РФ та «публічне демонстрування нацистської атрибутики».

«Суд визнав громадянина винним у скоєнні адміністративних правопорушень. Відносно нього призначено покарання у вигляді адміністративного арешту строком на 13 діб», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 вересня під час святкування весілля у банкетній залі «Арпат» прозвучала пісня «Червона калина». Пізніше стало відомо, що окупаційна «поліція» склала адмінпротокол на одну з організаторок весілля в Бахчисараї через українську пісню «Ой у лузі червона калина». 

Разом з тим власник ресторану під тиском окупантів публічно вибачився за інцидент. Відеозвернення з вибаченнями записав і діджей.

Крім того, так званий «голова» окупаційної клади Криму Сергій Аксьонов запропонував карати кримчан за проукраїнські гасла та пісні. Він заявив, що скандування та виконання «націоналістичних пісень» на публічних заходах є «зрадою» стосовно Росії.  

14 вересня повідомлялося, що в окупованому Бахчисараї так званий «суд» покарав учасників весілля, під час якого прозвучала пісня «Червона калина». Шістьох учасників весілля окупанти засудили за «демонстрацію нацистської символіки та дискредитацію армії».

Теги: окупанти пісня поліція

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