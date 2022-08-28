В окупованому Севастополі силовики вклали чоловіка лицем у асфальт через українську пісню

Чоловіка звинуватили у «дискредитації» армії РФ

У тимчасово окупованому Севастополі силовики затримали чоловіка, який заспівав у своїй машині пісню «Ой у лузі червона калина». Про це повідомляє qirim.news.

Як пишуть пропагандистські телеграм-канали, чоловіка звинуватили у «дискредитації» армії РФ.

Окупанти похвалилися тим, що затримання чоловіка провели жорстко, вклавши його обличчям вниз на асфальт. Щоб підняти «бунтівника» із землі, один із силовиків тягнув його за волосся.

Раніше повідомлялося, що «прем'єр» окупованого Криму Сергій Аксьонов і «спікер парламенту» Володимир Константинов вивезли свої родини з півострова.

Нагадаємо, до окупованого Криму рухається ешелон із російською важкою військовою технікою.

Раніше стало відомо, що рашисти почали виводити з Криму частину бойової авіації, зміцнюючи при цьому систему протиповітряної оборони.

Протягом останніх двох тижнів в тимчасово анексованому Криму було зафіксовано вже 27 вибухів. Всі вони тепер нанесені на інтерактивну карту.