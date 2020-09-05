Судан оголошено зоною стихійного лиха



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Потоками води повністю або частково зруйновано понад 100 тис. будинків у Судані

Кількість паводків і дощів у Судані в цьому році перевищила рекорди, встановлені в 1946 і 1988 роках

Рада безпеки і оборони Судану ввела надзвичайний стан в країні терміном на три місяці через повені і оголосила Судан зоною стихійного лиха.

Про це в суботу, 5 вересня, повідомило інформагентство Reuters.

За даними уряду країни, в результаті повені в цьому році загинуло 99 осіб, ще 46 осіб госпіталізовано, постраждали більш як 500 тис. осіб.

Крім того, потоками води повністю або частково зруйновано понад 100 тис. будинків. Кількість паводків і дощів у Судані в цьому році перевищила рекорди, встановлені в 1946 і 1988 роках.

При цьому очікується подальше зростання показників через триваючі дощі.

Раніше повідомлялося, що нинішній сезон дощів у Судані привів до повного руйнування 4726 будинків і пошкодження ще 4628 квартир. При цьому одним з найбільш постраждалих регіонів став столичний штат Хартум.