  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Судан оголошено зоною стихійного лиха

    • Розсилка
    <p>Потоками води повністю або частково зруйновано понад 100 тис. будинків у Судані</p> - Судан оголошено зоною стихійного лиха

    Потоками води повністю або частково зруйновано понад 100 тис. будинків у Судані

    Кількість паводків і дощів у Судані в цьому році перевищила рекорди, встановлені в 1946 і 1988 роках

    Рада безпеки і оборони Судану ввела надзвичайний стан в країні терміном на три місяці через повені і оголосила Судан зоною стихійного лиха.

    Про це в суботу, 5 вересня, повідомило інформагентство Reuters.

    За даними уряду країни, в результаті повені в цьому році загинуло 99 осіб, ще 46 осіб госпіталізовано, постраждали більш як 500 тис. осіб.

    Крім того, потоками води повністю або частково зруйновано понад 100 тис. будинків. Кількість паводків і дощів у Судані в цьому році перевищила рекорди, встановлені в 1946 і 1988 роках.

    При цьому очікується подальше зростання показників через триваючі дощі.

    Раніше повідомлялося, що нинішній сезон дощів у Судані привів до повного руйнування 4726 будинків і пошкодження ще 4628 квартир. При цьому одним з найбільш постраждалих регіонів став столичний штат Хартум.

    стихійні лиха надзвичайний стан паводок Судан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ