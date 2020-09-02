Через супертайфун у Японії скасували понад 100 авіарейсів



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Супертайфун Майсак з космосу

Наразі супертайфун Майсак рухається в бік Китаю

В Японії авіакомпанії скасували 119 внутрішніх рейсів через супертайфун Майсак, який охопив південний регіон країни. Про це повідомляють ЗМІ у середу, 2 вересня.

Зазначено, що зміни в розкладі стосуються переважно рейсів з аеропортів в префектурах Кагосіма і Окінава на півдні Японії.

Крім того, щонайменше вісім осіб отримали травми, зокрема, через обвалення конструкцій. Причиною обвалення стали сильні пориви вітру.

За даними телеканалу, супертайфун наблизився до острова Кюсю на південному заході країни. У зв'язку з цим керівництво розташованої на острові префектури Нагасакі видало розпорядження про евакуацію близько 20 тисяч місцевих жителів. Крім того, розпорядження про підготовку до евакуації отримали близько 70 тисяч осіб південно-західної префектури Оїта.

Наразі супертайфун Майсак рухається в бік Китаю. Швидкість вітру в його центральній частині становить 45 м/с. Це дев'ятий за рахунком тайфун, що утворився в Тихому океані в 2020 році і перший супертайфун.

Нагадаємо, у травні на Філіппіни обрушився потужний тайфун Амбо.