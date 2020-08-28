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    У світі

    У США через ураган Лаура загинули шестеро людей

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    У США через ураган Лаура загинули шестеро людей - У США через ураган Лаура загинули шестеро людей
    У США через ураган Лаура загинули шестеро людей

    Удар стихії прийняли на себе штати Луїзіана, Техас і Арканзас

    У четвер, 27 серпня, ураган Лаура обрушився на південь США. Повідомляється про загибель щонайменше шести осіб.

    Як повідомляє CNN, з посиланням на міністерство охорони здоров’я штату Луїзіана, вік загиблих — від 14 до 68 років.

    Удар стихії прийняли на себе штати Луїзіана, Техас і Арканзас.

    Вітер, швидкість якого досягала 150 км на годину, викликав значні пошкодження: без електрики залишилися більше 806 тисяч будинків у Луїзіані і Техасі, і понад 300 тисяч — в Арканзасі.

    Через кілька годин після удару урагану на хімзаводі в місті Лейк-Чарльз у штаті Луїзіана сталася велика пожежа і витік хлору. Місцевих жителів закликали не залишати свої будинки, закрити вікна і двері, і увімкнути систему кондиціонування повітря.

    Зараз Лаура класифікується як тропічний шторм, а не ураган.

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