У США через ураган Лаура загинули шестеро людей

У четвер, 27 серпня, ураган Лаура обрушився на південь США. Повідомляється про загибель щонайменше шести осіб.

Як повідомляє CNN, з посиланням на міністерство охорони здоров’я штату Луїзіана, вік загиблих — від 14 до 68 років.

Удар стихії прийняли на себе штати Луїзіана, Техас і Арканзас.

Вітер, швидкість якого досягала 150 км на годину, викликав значні пошкодження: без електрики залишилися більше 806 тисяч будинків у Луїзіані і Техасі, і понад 300 тисяч — в Арканзасі.

AERIAL FOOTAGE: Coast Guard helicopters flew over the parts of Louisiana's Gulf Coast after Hurricane Laura made landfall. This video flew along Highway 82 between White Lake and Cameron, Louisiana.



(U.S. Coast Guard video by Petty Officer 3rd Class Matthew Ross) pic.twitter.com/T5y8k4AG0V