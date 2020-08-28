У США через ураган Лаура загинули шестеро людей
Удар стихії прийняли на себе штати Луїзіана, Техас і АрканзасУ четвер, 27 серпня, ураган Лаура обрушився на південь США. Повідомляється про загибель щонайменше шести осіб.
Як повідомляє CNN, з посиланням на міністерство охорони здоров’я штату Луїзіана, вік загиблих — від 14 до 68 років.
Удар стихії прийняли на себе штати Луїзіана, Техас і Арканзас.
Вітер, швидкість якого досягала 150 км на годину, викликав значні пошкодження: без електрики залишилися більше 806 тисяч будинків у Луїзіані і Техасі, і понад 300 тисяч — в Арканзасі.
AERIAL FOOTAGE: Coast Guard helicopters flew over the parts of Louisiana's Gulf Coast after Hurricane Laura made landfall. This video flew along Highway 82 between White Lake and Cameron, Louisiana.— WWL-TV (@WWLTV) August 27, 2020
(U.S. Coast Guard video by Petty Officer 3rd Class Matthew Ross) pic.twitter.com/T5y8k4AG0V
Через кілька годин після удару урагану на хімзаводі в місті Лейк-Чарльз у штаті Луїзіана сталася велика пожежа і витік хлору. Місцевих жителів закликали не залишати свої будинки, закрити вікна і двері, і увімкнути систему кондиціонування повітря.
Huge chemical fire just off I-10 in Lake Charles,LA pic.twitter.com/xQ1qcmPZYz— RadarOmega (@RadarOmega_WX) August 27, 2020
Зараз Лаура класифікується як тропічний шторм, а не ураган.