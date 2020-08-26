Залива у Москві. Затопило навіть Третьяковську галерею



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Москві 26 серпня стався потоп

Співробітники музею вивели відвідувачів і намагаються врятувати експонати

Сьогодні, 26 серпня, столицю РФ Москву накрила потужна злива: російські рятувальники попередили про жовтий рівень небезпеки.

Вулиці міста затопило, постраждала і відома Третьяковська галерея з унікальними експонатами. Наразі будівлю евакуюють.

Як повідомляє видання Baza, через сильний дощ в музеї почав протікати дах. Співробітники галереї намагаються врятувати експонати від пошкоджень і виводять відвідувачів.

«Все експозиції та виставки тимчасово закриті для відвідування», - прокоментували у пресслужбі музею.

У корпусі галереї, яка потерпає від зливи, знаходиться постійна експозиція російського мистецтва ХХ століття. Тут представлені такі напрямки, як авангард, соціалістичний реалізм, мистецтво «суворого стилю» і «андеграунду», а також новітні течії.