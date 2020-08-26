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    Залива у Москві. Затопило навіть Третьяковську галерею

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    У Москві 26 серпня стався потоп&nbsp; - Залива у Москві. Затопило навіть Третьяковську галерею
    У Москві 26 серпня стався потоп 

    Співробітники музею вивели відвідувачів і намагаються врятувати експонати

    Сьогодні, 26 серпня, столицю РФ Москву накрила потужна злива: російські рятувальники попередили про жовтий рівень небезпеки.

    Вулиці міста затопило, постраждала і відома Третьяковська галерея з унікальними експонатами. Наразі будівлю евакуюють.

    Як повідомляє видання Baza, через сильний дощ в музеї почав протікати дах. Співробітники галереї намагаються врятувати експонати від пошкоджень і виводять відвідувачів.

    «Все експозиції та виставки тимчасово закриті для відвідування», - прокоментували у пресслужбі музею.

    У корпусі галереї, яка потерпає від зливи, знаходиться постійна експозиція російського мистецтва ХХ століття. Тут представлені такі напрямки, як авангард, соціалістичний реалізм, мистецтво «суворого стилю» і «андеграунду», а також новітні течії.

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