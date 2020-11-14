Таїланд назвав умови для в’їзду туристів

Необхідно оформити страховку на суму не менше $100 тисяч

В першу чергу потрібно надати негативний ПЛР-тест на коронавірус

Таїланд відкрив кордони для туристів, які мають не менше $16812 на банківському рахунку. Про це повідомляє портал Travel off Path.

Влада країни назвала ще ряд умов для в’їзду. В першу чергу потрібно надати негативний ПЛР-тест на коронавірус, який був узятий в протягом 72 годин до польоту. Після в’їзду в країну мандрівникам зроблять другий тест на вірус. «У разі позитивного результату тесту мандрівник буде переведений в державну лікарню на карантин», – повідомляють на порталі.

Туристи можуть отримати візу типу TR. Вона видається на 60 днів з можливістю продовження ще на 30 діб. Мандрівникам також необхідно оформити страховку на суму не менше $100 тисяч, яка могла б покрити лікування від коронавірусу.

У Таїланді заявили, що поки не видають туристичні візи російським громадянам. Крім того, Росія не входить в список країн з сприятливою епідемічною обстановкою. Орієнтовні терміни відновлення видачі туристичних віз також невідомі.

Нагадаємо, у світі станом на ранок 14 листопада зареєстровано понад 53,7 мільйона випадків зараження коронавірусом, при цьому 37,5 мільйона людей вже подолали хворобу.

Згідно з ними, у світі виявлено 53766702 випадки коронавірусу, у тому числі 1309703 летальних, одужали 37535282 особи.

У США в даний час зафіксовано 11066546 випадків, в Індії 8773479, а в Бразилії – 5819496.