Понад 100 співробітників охорони Трампа захворіли на коронавірус

Для безпеки Трампа на кожному заході були задіяні десятки співробітників Секретної служби

Спалах став наслідком масштабних передвиборчих мітингів Трампа

Понад 130 співробітників Секретної служби США, зокрема яка відповідає за охорону вищого керівництва країни та президента Дональда Трампа, захворіли на COVID-19 або ж перебували у тісному контакті з інфікованими колегами. Про це повідомляє The Washington Post.

«За словами трьох людей, знайомих з агентством, понад 130 співробітників секретних служб, які допомагають захистити Білий дім і президента під час поїздки, нещодавно отримали наказ про ізоляцію або карантин, оскільки вони виявили позитивний результат на коронавірус або мали тісний контакт із зараженими колегами...», – йдеться в повідомленні.

Джерела видання повідомляють, що спалах став наслідком масштабних передвиборчих мітингів Трампа та його поїздок по країні. Для його безпеки на кожному заході були задіяні десятки співробітників Секретної служби.

В результаті близько 10% співробітникам наказано піти на карантин.

Станом на ранок суботи у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися понад 53,2 млн осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 525176

Хворіють 276857

Одужали 238811

Померли 9508

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 13 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 12524 людей. Це на 737 осіб більше, ніж у попередній день (11787).

Також відомо, що одужали 4962 особи (у попередній день 6155), а 191 – померло від ускладнень (вчора 172 людини).

За останню добу захворіло 474 дитини та 496 медпрацівників.

Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 листопада в країні, захворіло – 525176 осіб, одужало – 238811 осіб, летальних випадків – 9508, проведено ПЛР-тестувань – 3876966.