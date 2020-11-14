Коронавірус у світі: кількість випадків зараження перевищила 53 мільйони

У США в даний час зафіксовано 11066546 випадків

У світі зафіксовано 1309703 летальних випадки коронавірусу

У світі станом на ранок 14 листопада зареєстровано понад 53,7 мільйона випадків зараження коронавірусом, при цьому 37,5 мільйона людей вже подолали хворобу.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometer.

Згідно з ними, у світі виявлено 53766702 випадки коронавірусу, у тому числі 1309703 летальних, одужали 37535282 особи.

У США в даний час зафіксовано 11066546 випадків, в Індії 8773479, а в Бразилії – 5819496.

Коронавірус в Україні

Всього 525176

Хворіють 276857

Одужали 238811

Померли 9508

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 13 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 12524 людей. Це на 737 осіб більше, ніж у попередній день (11787).

Також відомо, що одужали 4962 особи (у попередній день 6155), а 191 – померло від ускладнень (вчора 172 людини).

За останню добу захворіло 474 дитини та 496 медпрацівників.

Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 листопада в країні, захворіло – 525176 осіб, одужало – 238811 осіб, летальних випадків – 9508, проведено ПЛР-тестувань – 3876966.