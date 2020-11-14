У Чернівцях сотні підприємців перекрили дорогу через «карантин вихідного дня»

Протестувальники вимагають дозволити роботу ринку

У Чернівцях близько 300 підприємців Калинівського ринку перекрили дорогу через запровадження «карантину вихідного дня». Про це повідомляє «Суспільне».

Зазначається, що учасники акції протесту вимагають дозволити роботу базару під час карантину. Зокрема, продавці ринку написали звернення до керівництва Чернівецької облдержадміністрації з вимогою дозволити їм працювати.

За словами підприємців, на ринку можна організувати роботу з дотриманням всіх протиепідемічних обмежень, адже ринок не є закритим приміщенням. При цьому директор закладу Ігор Маслянчук виступив на підтримку вимог підприємців і закликав зібрати підписи та передати звернення до облдержадміністрації.

Як повідомляє «Молодий буковинець», до мітингувальників прибув заступник міського голови Чернівців Олександр Паскар. Він заявив, що Кабінет міністрів мав би передбачити компенсацію для підприємців, які залишаються без роботи і заробітків.

На питання про те, чому міська рада не відмовляється від виконання постанови уряду, чиновник відповів, що не має повноважень для початку цього процесу. «Що Тернопіль, що Івано-Франківськ, що Одеса... Усі вони рішення приймали на сесіях. У мене немає повноважень прийняти таке рішення. Сесія може зібратися у трьох випадках: її може зібрати мер, її може зібрати секретар, її можуть зібрати депутати, якщо є дві третини від складу», – сказав Паскар.

Крім того, він додав, що наразі в Чернівцях немає міського голови, а обов’язки мера виконує секретар ради Василь Продан, який уже тиждень хворіє.

Нагадаємо, у Львові поліція припинила концерт «Бумбоксу» через порушення карантину.

Як повідомлялося, Львівська міська рада зробила всі дні тижня на території міста робочими, щоб уникнути запровадження «карантину вихідного дня». При цьому міський голова Андрій Садовий закликав громадян у разі необхідності звертатися за допомогою.

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