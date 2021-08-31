«Талібан» майже сформував уряд в Афганістані

Поки точно невідомо, хто стане членами уряду, але є припущення

Таліби заявили, що формування нового уряду завершується

Ісламістське угруповання «Талібан» заявило, що майже сформувало новий уряд Афганістану. Найважливіші посади в ньому обійняли лідери бойовиків. Про це пише Al Jazeera.

Державні органи таліби формуватимуть по моделі Ірану. Осіб, які увійдуть в новий уряд, терористи наразі не називають.

«Уряд сформується в найближчі кілька днів», – заявив представник талібів.

Водночас ЗМІ повідомляють про такі призначення:

міністром закордонних справ Афганістану призначили главу політичного офісу «Талібану» Мулла Абдула Гані Барадара;

посаду міністра оборони обійняв син засновника руху Мулла Якуб Ахунд;

міністерство внутрішніх справ країни очолить син одного з лідерів талібів Джалалуддіна Хаккані Халіф Хаккані.

Очільник «Талібану» Хайбатулла Ахундзада, який ніколи не з'являвся на публіці, ймовірно, буде верховним лідером. Очікується, що в основному він працюватиме з Кандагара, а уряд і міністри будуть в Кабулі.

«Талібан» нібито готовий надати урядові місця іншим політичним силам.

Рада безпеки ООН закликала, аби до нового афганського уряду увійшли жінки. Однак очевидно, що таліби, які відомі жорстоким ставлення до жінок, не дозволять цього.

Нагадаємо, таліби захопили Кабул 15 серпня. З того часу країни світу проводили евакуацію своїх громадян, а тисячі місцевих мешканців втікали з Афганістану.

Ввечері 30 серпня американські військові покинули країну, а бойовики заявили про повне «звільнення» Афганістану. Вони сказали, що буцімто хочуть хороших відносин з усім світом.

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