Які втрати армії США за 20 років в Афганістані? Американський генерал озвучив цифру

За словами генерала Маккензі, місія в Афганістані не була легкою

Генерал Кеннет Маккензі розповів, скільки громадян США загинули за час присутності американського контингенту на території Афганістану

Протягом майже 20 років присутності американської армії та допоміжних сил на території Ісламської Республіки Афганістан, загальні безповоротні втрати, які понесли США, становили більш ніж 2 тис. людей. Відповідну заяву, яка транслювалася телеканалом C-SPAN, зробив глава Центрального командування Збройних сил США генерал Кеннет Маккензі.

За словами генерала, афганська кампанія не була легкою місією, а втрати Сполучених Штатів Америки досягли 2461 людини. Ще більш ніж 20 тис. громадян США отримали поранення.

Раніше Маккензі повідомляв, що США завершили операцію з евакуації людей з Афганістану. «З виведенням військ завершується двадцятирічна місія», – заявив військовий. Він додав, що останнім евакуаційним рейсом країну покинув виконуючий обов'язки посла США в Афганістані Росс Уілсон.

Нагадаємо, помічник ліквідованого терориста №1 Усами бен Ладена повернувся до Афганістану після 20 років вигнання. Він приїхав у своє рідне місто в провінції Нангархар.

Нагадаємо також, що Бойовики руху «Талібан» відсвяткували остаточне виведення американських військових з Афганістану, відкривши стрілянину у повітря. Кореспондент Al Jazeera повідомив, що в Кабулі «весь горизонт був освітлений чергами пострілів».

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