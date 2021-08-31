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    МЗС: евакуація українців із Афганістану продовжиться після дедлайну талібів

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    Україна вже організувала в безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 людей - МЗС: евакуація українців із Афганістану продовжиться після дедлайну талібів
    Україна вже організувала в безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 людей
    Фото: пресслужба президента України

    Україна не припиняє евакуацію з Афганістану після виходу США і розгляне інші шляхи виїзду

    Міністерство закордонних справ Україні повідомило, що евакуація громадян із Афганістану продовжиться після 31 серпня – дедлайну талібів Маршрути повернення українців можуть бути скориговані залежно від розвитку ситуації в аеропорту Кабула. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

    За його словами, безпекові ризики в Афганістані продовжують зростати.

    «За останні кілька днів МЗС та посольство України в Таджикистані спостерігають нову хвилю запитів про евакуацію із Афганістану. Зараз посольство уточнює дані людей, їхню кількість, місцезнаходження і підтримує з ними зв’язок», – повідомив Ніколенко.

    Він зазначив, коли з’явиться перша нагода, всі громадяни, які повідомили про себе українському посольству в Таджикистані, отримають інструкції про подальші дії.

    «Важливий момент: будь-які публічні нагнітання емоцій довкола евакуації шкодять роботі, створюють ризик як для тих, хто хоче виїхати, так і тих, хто хоче їм у цьому допомогти. Працюємо 24/7 і нікого не залишимо напризволяще», – зазначив він.

    Україна вже організувала в безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 людей. Це один із найвищих показників успішних операцій серед іноземних держав, громадяни яких потребують допомоги в Афганістані, нагадав дипломат.

    Як відомо, майже всі країни завершили операції з евакуації громадян з Афганістану.

    Напередодні останній військовий літак США покинув Афганістан. Кампанія США в Афганістані тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів.

    28 серпня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що усі охочі покинути Афганістан українці, евакуйовані.

    До слова, ООН закликає талібів не заважати евакуації.

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    Джерело: РБК-Україна

    Теги: МЗС Афганістан літак українці посольство Таджикистан Україна евакуація
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    МЗС: евакуація українців із Афганістану продовжиться після дедлайну талібів