Таліби дали дипломатичну обіцянку США

Ми вітаємо добрі дипломатичні відносини з усіма, заявив речник «Талібану»

«Вітаємо всіх афганців, ця перемога належить усім нам»

Керівництво радикального ісламістського руху «Талібан» прагне підтримувати добрі дипломатичні відносини зі США. Про це 30 серпня в аеропорту Кабула заявив речник руху Забіулла Муджахід.

«Ми хочемо мати добрі відносини зі США і з усім світом. Ми вітаємо добрі дипломатичні відносини з усіма», – цитує Муджахіда Deutsche Welle.

Коментуючи завершення виведення американського військового контингенту з Афнаністану, речник талібів привітав афганців «з перемогою».

«Вітаємо всіх афганців, ця перемога належить усім нам», – наголосив Забіулла Муджахід.

У той же час держсекретар США Ентоні Блінкен допустив співпрацю «Талібану», якщо він дотримуватиметься своїх зобов'язань і забезпечить свободу пересувань, повагу до прав усіх афганців і формування інклюзивного уряду.

«Талібан» прагне до міжнародного визнання і підтримки. Ми на це відповідаємо: легітимність і підтримку треба заслужити», – наголосив очільник Держдепу.

До слова, за інформацією Daily Mail після 20 років вигнання в Афганістан повернувся помічник ліквідованого терориста №1 Усами бен Ладена.

Тим часом бойовики руху «Талібан» відсвяткували остаточне виведення американських військових з Афганістану, відкривши стрілянину у повітря. Як повідомив кореспондент Al Jazeera, у Кабулі «весь горизонт був освітлений чергами пострілів».

Як повідомив глава Центрального командування Збройних сил США генерал Кеннет Маккензі, 30 серпня о 15:29 EST (22:29 мск) повітряний простір Афганістану залишив останній американський літак.