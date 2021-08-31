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    Таліби дали дипломатичну обіцянку США

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    Ми вітаємо добрі дипломатичні відносини з усіма, заявив речник&nbsp;&laquo;Талібану&raquo; - Таліби дали дипломатичну обіцянку США
    Ми вітаємо добрі дипломатичні відносини з усіма, заявив речник «Талібану»
    Фото AF

    «Вітаємо всіх афганців, ця перемога належить усім нам»

    Керівництво радикального ісламістського руху «Талібан» прагне підтримувати добрі дипломатичні відносини зі США. Про це 30 серпня в аеропорту Кабула заявив речник руху Забіулла Муджахід.

    «Ми хочемо мати добрі відносини зі США і з усім світом. Ми вітаємо добрі дипломатичні відносини з усіма», – цитує Муджахіда Deutsche Welle.

    Коментуючи завершення виведення американського військового контингенту з Афнаністану, речник талібів привітав афганців «з перемогою».

    «Вітаємо всіх афганців, ця перемога належить усім нам», – наголосив Забіулла Муджахід.

    У той же час держсекретар США Ентоні Блінкен допустив співпрацю «Талібану», якщо він дотримуватиметься своїх зобов'язань і забезпечить свободу пересувань, повагу до прав усіх афганців і формування інклюзивного уряду.

    «Талібан» прагне до міжнародного визнання і підтримки. Ми на це відповідаємо: легітимність і підтримку треба заслужити», – наголосив очільник Держдепу.

    До слова, за інформацією Daily Mail після 20 років вигнання в Афганістан повернувся помічник ліквідованого терориста №1 Усами бен Ладена.

    Тим часом бойовики руху «Талібан» відсвяткували остаточне виведення американських військових з Афганістану, відкривши стрілянину у повітря. Як повідомив кореспондент Al Jazeera, у Кабулі «весь горизонт був освітлений чергами пострілів».

    Як повідомив глава Центрального командування Збройних сил США генерал Кеннет Маккензі, 30 серпня о 15:29 EST (22:29 мск) повітряний простір Афганістану залишив останній американський літак.

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    Теги: США Афганістан Талібан
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    Таліби дали дипломатичну обіцянку США