Останній військовий літак США покинув Афганістан

Контроль над аеропортом Кабула переданий талібам

Останній літак ВПС США покинув територію Афганістану, повідомив глава Центрального командування Збройних сил США генерал Кеннет Маккензі.

«Я тут, щоб оголосити, що виведення наших військ з Афганістану завершено. Останній C-17 піднявся в повітря цього вечора, 30 серпня, о 15:29 EST (22:29 мск) і останнім кероване повітряне судно залишає повітряний простір Афганістану», – сказав генерал Маккензі.

Кампанія США в Афганістані тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів. Раніше президент США Джо Байден заявив, що планує завершити виведення військ до 31 серпня. «Талібан» також вважає 31 серпня крайнім терміном виведення іноземного контингенту з країни. Бойовики заявили, що розглядатимуть як порушення спробу військ залишитися в Афганістані після цієї дати.

Al Jazeera пише з посиланням на електронні повідомлення талібів, що контроль над аеропортом Кабула повністю перейшов «Талібану». Офіційних підтверджень цьому немає. Американське агентство цивільної авіації повідомило, що більше не контролює аеропорт.

У соцмережах поширюється відео, на якому таліби стріляють в повітря в аеропорту Кабула в ознаменування виведення військ США.

BREAKING: Taliban guard at Kabul airport says last American planes have flown out after two decades of war; no US confirmation yet.https://t.co/73q3CPQRwM — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 30, 2021

За словами Маккензі, з 14 серпня США вивезли з Афганістану 6000 своїх громадян, в країні залишаються ще кілька сотень людей.

Він запевнив, що в Афганістані не залишається жодного американського військового.

Маккензі оголосив точні дані про втрати армії США в Афганістані за 20 років: 2461 убитий і понад 20 тисяч поранених.

Нагадаємо, перед остаточним виведенням військ США завдали удару по вулиці поблизу аеропорту Кабула, побоюючись терористичної атаки. В результаті загинули дев'ять чоловік з однієї сім'ї, в тому числі шестеро дітей. Командування США заявило, що загибель мирних жителів викликана значними «вторинними» вибухами – удар був націлений на терориста, а в його автомобілі нібито була велика кількість вибухівки.

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