Останній військовий літак США покинув Афганістан

Останній літак ВПС США покинув територію Афганістану, повідомив глава Центрального командування Збройних сил США генерал Кеннет Маккензі.

«Я тут, щоб оголосити, що виведення наших військ з Афганістану завершено. Останній C-17 піднявся в повітря цього вечора, 30 серпня, о 15:29 EST (22:29 мск) і останнім кероване повітряне судно залишає повітряний простір Афганістану», – сказав генерал Маккензі.

Кампанія США в Афганістані тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів. Раніше президент США Джо Байден заявив, що планує завершити виведення військ до 31 серпня. «Талібан» також вважає 31 серпня крайнім терміном виведення іноземного контингенту з країни. Бойовики заявили, що розглядатимуть як порушення спробу військ залишитися в Афганістані після цієї дати.

Al Jazeera пише з посиланням на електронні повідомлення талібів, що контроль над аеропортом Кабула повністю перейшов «Талібану». Офіційних підтверджень цьому немає. Американське агентство цивільної авіації повідомило, що більше не контролює аеропорт.

У соцмережах поширюється відео, на якому таліби стріляють в повітря в аеропорту Кабула в ознаменування виведення військ США.

BREAKING: Taliban guard at Kabul airport says last American planes have flown out after two decades of war; no US confirmation yet.https://t.co/73q3CPQRwM