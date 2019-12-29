«Талібан» погодився на тимчасове припинення вогню в Афганістані



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«Талібан» намагатиметься укласти мирну угоду зі Сполученими Штатами

Передбачається, що режим припинення вогню триватиме 10 днів

Екстремістське угруповання «Талібан» погодилося на тимчасове припинення вогню на території Афганістану.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на представників угруповання.

Очікується, що це дозволить талібам укласти мирну угоду зі Сполученими Штатами.

Передбачається, що режим припинення вогню триватиме 10 днів. Протягом цього часу «Талібан» намагатиметься укласти мирну угоду зі Сполученими Штатами, переговори про яку відновилися з кінця листопада 2019 року. У разі успіху це може знаменувати завершення найбільшої воєнної кампанії в сучасній історії США, що триває вже понад 18 років.

Очікується, що така угода включатиме два головні положення: поступове виведення американських військ з Афганістану в обмін на зобов’язання «Талібану» не надавати притулок джихадистам. Саме зв’язок останніх із «Аль-Каїдою» став головною причиною вторгнення США на територію країни у 2001 році.

Ще один пункт мирної угоди може стосуватися заохочення прямих переговорів між «Талібаном» і владою Афганістану. Попередньо вони мають розпочатися через два тижні по досягненню мирної угоди між США й терористичним угрупованням.

Цей крок був запропонований посланником Державного департаменту США в Афганістані Зелмаєм Халізадом, який представляв американську сторону на перемовинах із угрупованням.

Припинення вогню ще має схвалити глава «Талібану», утім, зазначає АР, він, найімовірніше, дасть таку згоду.

Нагадаємо, у грудні США і «Талібан» провели перемовини в Катарі.

У вересні Трамп уже заявляв про те, що хоче зустрітися з лідерами «Талібану». Зустріч мала відбутися 8 вересня в Кемп-Девіді, заміській резиденції президента, утім Трампу довелося її скасувати та припинити мирні перемовини через начебто напад талібів у столиці Афганістану Кабулі, внаслідок якого загинуло 12 людей, у тому числі американський військовий.