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    Трамп збирається оголосити про виведення частини військ з Афганістану

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    Трамп збирається оголосити про виведення частини військ з Афганістану

    Кількість американських військових знизиться з 12 000 до 8 600

    Президент США Дональд Трамп цього тижня збирається оголосити про виведення частини американських військ із Афганістану.

    Про це повідомив сенатор-республіканець та соратник президента Ліндсі Грем.

    За його словами, кількість американських військових знизиться з 12 000 до 8 600.

    «Афганські силовики стають дедалі більш дієздатними. Оскільки вони досягають дієздатності, необхідна кількість американських військових може знижуватися», – сказав Грем під час візиту до столиці Афганістану Кабулі.

    В Афганістані з 2001 року триває війна з екстремістським угрупованням «Талібан».

    Таліби як передумову мирних переговорів безпосередньо з владою Афганістану називає повне виведення з країни всіх іноземних військ. Зараз цих військ, головно американських, у рамках навчальної, допоміжної і дорадчої місії під проводом НАТО в Афганістані перебуває близько 20 тисяч. В окремих випадках деякі американські сили залучаються й до контртерористичних операцій.

    Джерело: Радіо Свобода

    США війна Афганістан Дональд Трамп Талібан
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