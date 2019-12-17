Трамп збирається оголосити про виведення частини військ з Афганістану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кількість американських військових знизиться з 12 000 до 8 600

Президент США Дональд Трамп цього тижня збирається оголосити про виведення частини американських військ із Афганістану.

Про це повідомив сенатор-республіканець та соратник президента Ліндсі Грем.

За його словами, кількість американських військових знизиться з 12 000 до 8 600.

«Афганські силовики стають дедалі більш дієздатними. Оскільки вони досягають дієздатності, необхідна кількість американських військових може знижуватися», – сказав Грем під час візиту до столиці Афганістану Кабулі.

В Афганістані з 2001 року триває війна з екстремістським угрупованням «Талібан».

Таліби як передумову мирних переговорів безпосередньо з владою Афганістану називає повне виведення з країни всіх іноземних військ. Зараз цих військ, головно американських, у рамках навчальної, допоміжної і дорадчої місії під проводом НАТО в Афганістані перебуває близько 20 тисяч. В окремих випадках деякі американські сили залучаються й до контртерористичних операцій.

Джерело: Радіо Свобода