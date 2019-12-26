Таліби викрали в Афганістані близько 30 активістів руху за мир
Бойовики зупинили колону із шести автомобілів, узяли на себе кермування та відвезли активістів у невідомому напрямі
На заході Афганістану бойовики «Талібану» напали на конвой Народного руху за мир та викрали близько трьох десятків осіб.
Про це повідомляє AР з посиланням на місцеву поліцію.
«Таліби влаштували засідку на мирний конвой у західному Афганістані та викрали 26 активістів, членів руху за мир», - ідеться у повідомленні.
Водночас представник Народного руху за мир в Афганістані Бісмілла Ватандост заявив про викрадення 27 активістів.
Як повідомляється, бойовики влаштували засідку в районі Бала Булук у провінції Фарах. Вони зупинили колону із шести автомобілів, узяли на себе кермування та відвезли активістів у невідомому напрямі.
Поліція організувала операцію з пошуку та визволення активістів.
Як відомо, в Афганістані з 2001 року триває війна з екстремістським угрупованням «Талібан».
У середині грудня повідомлялося, що Дональд Трамп збирається оголосити про виведення частини військ з Афганістану.