Таліби викрали в Афганістані близько 30 активістів руху за мир



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Бойовики «Талібану

Бойовики зупинили колону із шести автомобілів, узяли на себе кермування та відвезли активістів у невідомому напрямі

На заході Афганістану бойовики «Талібану» напали на конвой Народного руху за мир та викрали близько трьох десятків осіб.

Про це повідомляє AР з посиланням на місцеву поліцію.

«Таліби влаштували засідку на мирний конвой у західному Афганістані та викрали 26 активістів, членів руху за мир», - ідеться у повідомленні.

Водночас представник Народного руху за мир в Афганістані Бісмілла Ватандост заявив про викрадення 27 активістів.

Як повідомляється, бойовики влаштували засідку в районі Бала Булук у провінції Фарах. Вони зупинили колону із шести автомобілів, узяли на себе кермування та відвезли активістів у невідомому напрямі.

Поліція організувала операцію з пошуку та визволення активістів.

Як відомо, в Афганістані з 2001 року триває війна з екстремістським угрупованням «Талібан».

У середині грудня повідомлялося, що Дональд Трамп збирається оголосити про виведення частини військ з Афганістану.