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    У світі

    Таліби викрали в Афганістані близько 30 активістів руху за мир

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    Бойовики &laquo;Талібану - Таліби викрали в Афганістані близько 30 активістів руху за мир
    Бойовики «Талібану

    Бойовики зупинили колону із шести автомобілів, узяли на себе кермування та відвезли активістів у невідомому напрямі

    На заході Афганістану бойовики «Талібану» напали на конвой Народного руху за мир та викрали близько трьох десятків осіб.

    Про це повідомляє  з посиланням на місцеву поліцію.

    «Таліби влаштували засідку на мирний конвой у західному Афганістані та викрали 26 активістів, членів руху за мир», - ідеться у повідомленні.

    Водночас представник Народного руху за мир в Афганістані Бісмілла Ватандост заявив про викрадення 27 активістів.

    Як повідомляється, бойовики влаштували засідку в районі Бала Булук у провінції Фарах. Вони зупинили колону із шести автомобілів, узяли на себе кермування та відвезли активістів у невідомому напрямі.

    Поліція організувала операцію з пошуку та визволення активістів.

    Як відомо, в Афганістані з 2001 року триває війна з екстремістським угрупованням «Талібан».

    У середині грудня повідомлялося, що Дональд Трамп збирається оголосити про виведення частини військ з Афганістану.

    Афганістан викрадення Талібан
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