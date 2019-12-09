США і «Талібан» провели перемовини в Катарі



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Таліби готові укласти угоду і припинити вогонь на території країни

Сполучені Штати Америки відновили перемовини з радикальним ісламським рухом «Талібан», що діє на території Афганістану.

Про це повідомляє інформаційне агентство AFP із посиланням на джерело з американської переговорної групи.

Згідно з інформацією, зустріч між представниками Вашингтона й «Талібану» відбулася в суботу, 7 грудня, в місті Доха — столиці Катару.

«США повторно приєдналися до сьогоднішніх (7 грудня, — ред.) перемовин у Досі. Обговорення стосуватиметься скорочення насилля, що призведе до внутрішньоафганських перемовин і припинення вогню», — повідомило AFP.

Речник «Талібану» в Катарі Сухаїл Шахін підтвердив на своїй сторінці в Twitter, що перемовини зі США поновилися, й додав, що вони мали продовжитися й наступного дня — 8 грудня.

За інформацією Al-Jazeera, до столиці Катару з американського боку прибув посланник Державного департаменту в Афганістані Залмай Халізад.

Про поновлення переговорів із «Талібаном» президент США Дональд Трамп заявив під час незапланованого візиту до американської військової бази в Афганістані 28 листопада. Тоді він сказав, що таліби готові укласти угоду і припинити вогонь на території країни.

Очікується, що така угода включатиме два головні положення: поступове виведення американських військ із Афганістану в обмін на зобов’язання «Талібану» не надавати притулок джихадистам. Саме зв’язок останніх із «Аль-Каїдою» став головною причиною вторгнення США на територію країни в 2001 році.

У вересні Трамп уже заявляв про те, що хоче зустрітися з лідерами «Талібану». Зустріч мала відбутися 8 вересня в Кемп-Девіді, заміській резиденції президента, утім Трампу довелося її скасувати та припинити мирні перемовини через начебто напад талібів у столиці Афганістану Кабулі, внаслідок якого загинуло 12 людей, у тому числі американський військовий.