В Афганістані солдати розстріляли 25 колег і перейшли на бік «Талібану»



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Солдати, які стріляли, взяли з собою зброю і боєприпаси

На блокпосту семеро солдатів розстріляли 25 своїх колег

В Афганістані солдати розстріляли своїх колег і перейшли на бік руху «Талібан». Про це повідомляє 1TV.

Зазначається, що на блокпосту семеро солдатів розстріляли 25 своїх колег. Після цього вони перейшли на бік бойовиків.

Варто зазначити, що солдати, які стріляли, взяли з собою зброю і боєприпаси, які були на посту.

Повідомляється, що в Міністерстві національної оборони підтвердили загибель лише дев'яти солдатів.

Відповідальність за вбивство взяв на себе рух «Талібан».

Нагадаємо, вчора в Афганістані внаслідок вибуху загинули 10 мирних жителів, серед яких чотири жінки та дитина, ще шестеро осіб дістали поранення. Відповідальність за напад на себе ніхто не взяв, але підозрюються таліби, які контролюють більшу частину регіону і регулярно влаштовують атаки проти правоохоронців та мирних жителів.

Нагадаємо, декілька днів тому в Афганістані на території повіту Баграм біля великої американської авіабази вибухнули кілька автомобілів з закладеними вибуховими пристроями, в результаті чого загинули три людини.

До слова, у листопаді президент США здійснив несподіваний візит до Афганістану на американську базу, щоб привітати військових з Днем подяки.

Трамп в Афганістані також заявив про можливу мирну угоду з «Талібаном».