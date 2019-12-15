ЗМІ дізналися про плани США вивести з Афганістану 4000 військових



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Зараз в Афганістані нараховується від 12 до 13 тисяч військовослужбовців.

Коли саме розпочнеться виведення військ, не повідомляється, але відомо, що воно буде поетапним

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір оголосити про виведення понад чотирьох тисяч військовослужбовців з Афганістану на початку наступного тижня.

Про це повідомляє NBC з посиланням на джерела.

Зазначається, що всього в результаті виведення з Афганістану піде від восьми до дев’яти тисяч американських солдатів.

Коли саме розпочнеться виведення військ, не повідомляється, але відомо, що воно буде поетапним і відбудеться протягом декількох місяців.

Зараз в Афганістані нараховується від 12 до 13 тисяч військовослужбовців.

До слова, у листопаді президент США здійснив несподіваний візит до Афганістану на американську базу, щоб привітати військових з Днем подяки.

Трамп в Афганістані також заявив про можливу мирну угоду з «Талібаном».