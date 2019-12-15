ЗМІ дізналися про плани США вивести з Афганістану 4000 військових
Коли саме розпочнеться виведення військ, не повідомляється, але відомо, що воно буде поетапним
Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір оголосити про виведення понад чотирьох тисяч військовослужбовців з Афганістану на початку наступного тижня.
Про це повідомляє NBC з посиланням на джерела.
Зазначається, що всього в результаті виведення з Афганістану піде від восьми до дев’яти тисяч американських солдатів.
Коли саме розпочнеться виведення військ, не повідомляється, але відомо, що воно буде поетапним і відбудеться протягом декількох місяців.
Зараз в Афганістані нараховується від 12 до 13 тисяч військовослужбовців.
До слова, у листопаді президент США здійснив несподіваний візит до Афганістану на американську базу, щоб привітати військових з Днем подяки.
Трамп в Афганістані також заявив про можливу мирну угоду з «Талібаном».