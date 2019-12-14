Жертвами вибуху бомби в Афганістані стали 10 мирних жителів



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Внаслідок вибуху ще шестеро осіб дістали поранення Фото: АР

Постраждалі в момент вибуху перебували в мікроавтобусі

В Афганістані внаслідок вибуху загинули 10 мирних жителів, серед яких чотири жінки та дитина, ще шестеро осіб дістали поранення.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на прессекретарку міністерства внутрішніх справ Афганістану Марву Аміні.

За її словами, постраждалі перебували в мікроавтобусі, який їхав із провінції Дайкунді в місто Газні, яке є адміністративним центром однойменної провінції.

За даними агентства, відповідальність за напад на себе ніхто не взяв, але Аміні звинуватила талібів, які контролюють більшу частину регіону і регулярно влаштовують атаки проти правоохоронців та мирних жителів.

Нагадаємо, декілька днів тому в Афганістані на території повіту Баграм біля великої американської авіабази вибухнули кілька автомобілів з закладеними вибуховими пристроями, в результаті чого загинули три людини.

До слова, у листопаді президент США здійснив несподіваний візит до Афганістану на американську базу, щоб привітати військових з Днем подяки.

Трамп в Афганістані також заявив про можливу мирну угоду з «Талібаном».