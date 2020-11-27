Тегеран звинуватив Ізраїль у причетності до вбивства «батька іранської бомби»

Машину «батька іранської бомби», як його називали дипломати, атакували на околицях Тегерану

В Ірані кажуть, що фізика, який був одним з розробників військової ядерної програми країни, вбили «терористи»

Глава МЗС Ірану Джавад Заріф вважає, що до вбивства іранського вченого-ядерника Мошена Фарізаде може бути причетний Ізраїль.

Про це Заріф написав на своїй сторінці у Twitter.

За словами міністра, фізика-ядерника Фарізаде, який був одним з розробників військової ядерної програми країни, вбили «терористи».

«Це боягузтво за серйозних вказівок на роль Ізраїлю демонструє відчайдушну войовничість злочинців», – зазначив глава іранського МЗС.

Як відомо, у п’ятницю, 27 листопада, в Ірані вбили науковця Мошена Фарізаде, який очолював секретну програму зі створення ядерної зброї. Машину «батька іранської бомби», як його називали дипломати, атакували на околицях Тегерану.

Поранений Фарізаде помер у лікарні від критичних поранень - спершу його підірвали на вибухівці, після чого розстріляли. Західні розвідники розглядали науковця як натхненника та керівника програми ядерного озброєння.

Як відомо, у 2018 році прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, розповідаючи про ядерну програму Ірану, наголосив на значущості в ній фігури Мошена Фарізаде. Наразі ніхто не бере відповідальності за вбивство науковця-ядерника.

Відносини між країнами перебувають у напрузі з 1990-х років, відколи Іран почав розробку балістичних ракет, здатних досягти території Ізраїлю.