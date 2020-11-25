Кравчук вимагає від РФ розслідувати вбивство снайпером українського військового

Кравчук зажадав від представників РФ розслідування злочину та покарання винних

Глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук під час онлайн-засідання Тристоронньої контактної групи заявив російській стороні рішучий протест щодо загибелі від кулі російського снайпера українського військового В’ячеслава Мінкіна.

Про це повідомляє пресслужба української делегації у ТКГ.

Кравчук зажадав від представників РФ розслідування цього злочину та покарання винних, а від СММ ОБСЄ – сприяння в цьому розслідуванні.

«Кравчук принципово вимагає від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо необхідності виконати домовленості, досягнуті на вищому рівні у Парижі, до кінця цього року», – додали у пресслужбі.

Зазначимо, українська сторона у Тристоронній контактній групі (ТКГ) має намір провести позачергове засідання ТКГ на наступному тижні.

До слова, 25 листопада головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що на окупованому Донбасі перебуває не більше 3 тисяч військових РФ, які виконують роль інструкторів та помічників командирів.

Крім того Хомчак повідомив, що за 122 дні «перемир’я» загинуло четверо українських бійців.

Нагадаємо, що у вівторок, 24 листопада, в районі міста Авдіївка Донецької області снайпер бойовиків вбив українського військового В'ячеслава Мінкіна. Старший солдат, військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади В'ячесав Мінкін народився 1991 року і мешкав у місті Фастів Київської області.

Слід зазначити, що у вівторок, 24 листопада, відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Росія у ТКГ підтримала план бойовиків стосовно Донбасу, а не український «план Кравчука».

До слова, п'ятий президент Петро Порошенко пропонує залучити Вашингтон до Нормандського формату.