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Техніка з українськими прапорами: влада Твері заборонила зйомки пропагандистського фільму

Юрій Лящук
glavcom.ua
Техніка з українськими прапорами: влада Твері заборонила зйомки пропагандистського фільму
Росіяни нажахані великою кількістю техніки з українськими прапорами
фото з відкритих джерел

Зйомки пропагандистського російського фільму «Музикант» заборонені

Влада Твері заборонила подальші зйомки пропагандистського фільму «Музикант» на території міста. Про це повідомляють росЗМІ.

Чиновники обгрунтували таке рішення тим, що люди нажахані великою кількістю техніки з українськими прапорами.

Нагадаємо, у соцмережах з’явилися відео, на яких колона військової техніки з українськими прапорами стоїть на в’їзді до російського міста Твер.

Згодом з’ясувалося, що група російських кінематографістів знімає черговий пропагандистський художній фільм з назвою «Музикант», дія якого розгортається під час війни в Україні в наші дні.

Раніше у тверських пабліках публікували оголошення про набір масовки, декому обіцяли навіть видати бутафорську зброю.

Нагадаємо, триває 279-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області.

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Теги: війна фільм росія пропаганда

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