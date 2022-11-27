Мешканців Твері налякала військова техніка з українськими прапорами

Колона військової техніки опинилася за 180 км від Москви

Налякані мешканці російського міста, розташованого за якихось 180 км від Москви, публікують відео колони «українських військ».

Так, у соцмережах з’явилися відео, на яких колона військової техніки з українськими прапорами стоїть на в’їзді до російського міста Твер.

Налякані очевидці в підписі до опублікованих кадрів запитують, що відбувається.

Згодом з’ясувалося, що група російських кінематографістів знімає черговий пропагандистський художній фільм з назвою «Музикант», дія якого розгортається під час війни в Україні в наші дні.

Раніше у тверських пабліках публікували оголошення про набір масовки, декому обіцяли навіть видати бутафорську зброю.

Нагадаємо, доки Україна протистоїть атакам, мерзнуть самі росіяни. І це не через ракети, що руйнують їхні електростанції, а через звичайне нехлюйство. Російська стрічка новин рясніє повідомленнями про мешканців глибинки, котрі сидять у холодних квартирах через недолугих комунальників.