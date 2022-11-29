У Курській області пролунала «бавовна»: влучання по об'єкту енергопостачання

У результаті пошкодження енергооб’єкту було частково знеструмлено Суджанський і Коренівський райони

Губернатор Курської області Рома Старовойт повідомив про «прильоти» по енергооб’єктах регіону. Чиновник запевняє, що об'єкти обстрілюють Збройні сили України.

«Просто зараз ЗСУ обстрілюють Суджанський район. Загалом зафіксовано близько 11 прильотів. Є влучання по об'єкту енергопостачання», – йдеться у повідомленні.

За його словами у результаті пошкодження енергооб’єкту було частково знеструмлено Суджанський і Коренівський райони.

Наразі інформації про постраждалих немає. Фахівці мають оцінити збитки і розпочати відновлювати пошкоджений об’єкт.

Нагадаємо, Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оголосила у Ладижині надзвичайну ситуацію воєнного характеру.

Як повідомлялося, у вівторок, 11 жовтня, вранці російські окупанти дронами атакували Ладижинську ТЕС на Вінниччині.

Як відомо, 22 листопада президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що по всій країні розгортається новий проєкт підтримки людей – «Пункти незламності».

Нагадаємо, наразі у Києві працюють понад 430 пунктів обігріву.